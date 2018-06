Μια αλλιώτικη νεκρολογία λέει… την αλήθεια και μόνο την αλήθεια

Ως νεκρολογία καλούμε ένα σύντομο δημοσίευμα στον Τύπο που αναφέρεται στη ζωή και στο έργο του νεκρού και που εξαίρει συνήθως τις αρετές ή την προσφορά του στην κοινωνία.

Συνήθως, μιας και εδώ έχουμε κάτι ολότελα διαφορετικό! Κάτι που τα παιδιά μιας γυναίκας από τη Μινεσότα των ΗΠΑ δεν κράτησαν για τους εαυτούς τους, θέλοντας να το μοιραστούν με όλο τον κόσμο.

Paragraph 1: ok

Paragraph 2: ok

Paragraph 3: wait

Paragraph 4: OH

Paragraph 5: *airplane flies overhead with a banner reading WELCOME TO HELL MOM* pic.twitter.com/ppV45htrda

— Stu (@RandBallsStu) 5 Ιουνίου 2018