Πανικός μετά από εκρήξεις σε θέατρο του Μπέρμιγχαμ

Πανικός σε θέατρο της βρετανικής πόλης Μπέρμιγχαμ μετά από απανωτές εκρήξεις που ακούστηκαν από το υπόγειο του κτιρίου.

Η αστυνομία απέκλεισε τους δρόμους γύρω από το θέατρο, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας, καθώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός από το συμβάν.

Ο κόσμος παρόλα αυτά είχε εκκενώσει άμεσα το θέατρο, αλλά αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για μικρή έκρηξη λόγω τεχνικού προβλήματος, στο υπόγειο.

Images from Warden Andy showing the Police cordon following the incident at Birmingham Rep. @BirminghamRep @WestsideWardens pic.twitter.com/MJle4VGAGf

— Westside BID (@westsidebid) 13 Φεβρουαρίου 2018