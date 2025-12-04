Ένα μωρό που γεννήθηκε πρόωρα από εγκεφαλικά νεκρή γυναίκα στην Τζόρτζια των ΗΠΑ μέσω καισαρικής τομής παραμένει σε σοβαρή κατάσταση, καθώς πλησιάζει τους έξι μήνες ζωής, σύμφωνα με τη γιαγιά του.

Η 30χρονη νοσοκόμα από την Ατλάντα, Αντριάνα Σμιθ, έμεινε εγκεφαλικά νεκρή τον Φεβρουάριο, ενώ ήταν οκτώ εβδομάδων έγκυος. Λόγω των αυστηρών νόμων κατά των αμβλώσεων στην Τζόρτζια, η Σμιθ διατηρήθηκε σε μηχανική υποστήριξη ζωής, μέχρι οι γιατροί να μπορέσουν να φέρουν το μωρό στον κόσμο.

Το αγόρι γεννήθηκε τρεις μήνες πρόωρα στις 13 Ιουνίου μέσω έκτακτης καισαρικής, περίπου στις 26 εβδομάδες κύησης. Οι γιατροί ήλπιζαν να πραγματοποιήσουν τον τοκετό πιο κοντά στον Αύγουστο, για να έχουν το καλύτερο δυνατό ποσοστό επιβίωσης.

Το μωρό, που ονομάστηκε Τσανς, ήρθε στον κόσμο με βάρος 820 γραμμαρίων και παραμένει από τότε στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (NICU). Παρά το γεγονός ότι η μηχανική υποστήριξη και η πρόωρη γέννηση οφείλονταν στους νόμους της Τζόρτζια, το κράτος δεν έχει βοηθήσει την οικογένεια να καλύψει τα τεράστια ιατρικά έξοδα τόσο για τη μηχανική υποστήριξη της Σμιθ όσο και για τη συνεχιζόμενη φροντίδα του Τσανς.

Μια σελίδα GoFundMe που δημιούργησε η γιαγιά του παιδιού, Έιπριλ Νιούρκιρκ, έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 552.606 δολάρια, χάρη στην υψηλή προβολή της ιστορίας του Τσανς, η οποία έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση μετά την ανατροπή της απόφασης Roe v. Wade το 2022.

Στην πιο πρόσφατη ενημέρωση στη σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων, η Νιούρκιρκ δήλωσε πως ήταν «πολύ απογοητευμένη» για την πορεία του μωρού, που πλέον ζυγίζει 4,9 κιλά. «Δεν θα έρθει σύντομα στο σπίτι, πρόκειται να μεταφερθεί σε διαφορετικό νοσοκομείο για περισσότερη βοήθεια», ανέφερε. Τόνισε τη δυσκολία της κατάστασης κατά την εορταστική περίοδο, ενώ σημείωσε ότι ήταν «πολύ ευγνώμονες» για την υποστήριξη και τις προσευχές των ανθρώπων.

Η προηγούμενη ενημέρωση τον Οκτώβριο ανέφερε ότι οι πνεύμονες του Τσανς ήταν «ανέτοιμοι» και ότι θα παρέμενε στη NICU μέχρι να βελτιωθεί η αναπνοή του, σύμφωνα με την Daily Mail. Παρά τις δυσκολίες, η Νιούρκιρκ τόνισε ότι το μωρό αναπτυσσόταν πολύ καλά, με το βάρος του να φτάνει τα 3,6 κιλά τον Οκτώβριο, δηλαδή αυξήθηκε 1,3 κιλά μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου.

Η μητέρα του Τσανς είχε νοσηλευτεί στις αρχές Φεβρουαρίου λόγω έντονων πονοκεφάλων και οι γιατροί διαπίστωσαν πολλαπλούς θρόμβους στον εγκέφαλό της, σύμφωνα με την οικογένειά της. Οι γιατροί επιχείρησαν χειρουργική επέμβαση για την ανακούφιση της πίεσης, αλλά η Σμιθ έμεινε εγκεφαλικά νεκρή μετά την επέμβαση.

Επειδή ήταν οκτώ εβδομάδων έγκυος, ο Τσανς είχε καρδιακό παλμό και επομένως δεν μπορούσε να γίνει άμβλωση βάσει του νόμου LIFE Act της Γεωργίας του 2019, ο οποίος απαγορεύει τις αμβλώσεις όταν ανιχνεύεται καρδιακός παλμός. Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ το 2022, μετά την ανατροπή της Roe v. Wade, και προβλέπει μόνο δύο εξαιρέσεις: ιατρική ανάγκη ή εγκυμοσύνη από βιασμό ή αιμομιξία.

Η ιατρική ανάγκη ορίζεται από τον νόμο ως περίπτωση όπου η άμβλωση είναι απαραίτητη για τη σωτηρία της ζωής της μητέρας ή για την «ουσιαστική και μη αναστρέψιμη σωματική βλάβη σημαντικής λειτουργίας του σώματος της εγκύου». Η περίπτωση της Σμιθ ήταν πολύπλοκη, καθώς μια άμβλωση δεν θα μπορούσε να σώσει τη ζωή της και η καρδιά του μωρού είχε ήδη ανιχνευθεί.

Το νοσοκομείο διατήρησε τη Σμιθ σε μηχανική υποστήριξη από φόβο νομικών επιπτώσεων, αν επέτρεπαν στο μωρό να πεθάνει. Η εξαίρεση για ιατρική ανάγκη δεν ίσχυε για τη μητέρα, καθώς η κατάστασή της ήταν μη αναστρέψιμη. Στη σελίδα του GoFundMe, η Νιούρκιρκ εξέφρασε τη λύπη της ότι η οικογένεια «δεν είχε λόγο σχετικά με το άψυχο σώμα της Σμιθ και το αγέννητο παιδί».

Σε απάντηση στις αντιδράσεις για την υπόθεση, ο Ρεπουμπλικανός γενικός εισαγγελέας της Τζόρτζια, Κρις Καρ, δήλωσε ότι ο νόμος LIFE Act δεν απαιτεί από τους γιατρούς να διατηρούν ζωντανούς τους εγκεφαλικά νεκρούς ασθενείς, καθώς η απενεργοποίηση της μηχανικής υποστήριξης «δεν αποτελεί ενέργεια με σκοπό την τερματισμό της κύησης».

Από την ανατροπή της Roe v. Wade, 41 πολιτείες έχουν εκδώσει περιορισμούς στις αμβλώσεις, με 12 από αυτές να έχουν πλήρη απαγόρευση. Η απόφαση του 1973 είχε καθιερώσει το συνταγματικό δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση.