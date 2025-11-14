Ένας σύζυγος, ο οποίος σκοτώθηκε από διερχόμενο φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο της Βρετανίας, θυσιάστηκε για να σώσει τη γυναίκα που αγαπούσε, όπως προέκυψε από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Ο Ντέιβιντ Λάλτζι, 64 ετών, με αυτοθυσία κατευθύνθηκε με το αυτοκίνητό του στο δρόμο του φορτηγού, αναλαμβάνοντας το πλήρες χτύπημα, σώζοντας τη ζωή της συζύγου του, Τζο. Ο πάστορας της εκκλησίας από το Τέιμσάιντ, πήρε αυτήν την απόφαση σε κλάσματα δευτερολέπτου όταν έσκασε το λάστιχο του φορτηγού και ξέφυγε της πορείας του τον περασμένο Μάρτιο.

Σύμφωνα με την ακρόαση που έγινε πρόσφατα στο Δικαστήριο Νεκροψιών του Μπόλτον, το φορτηγό «ξεκίνησε να κινείται ανεξέλεγκτα» και «έστριψε βίαια» στον αυτοκινητόδρομο, κοντά στο Σάλφορντ, πριν περάσει μέσα από τη διαχωριστική μπάρα και συγκρουστεί με την ηλεκτρική BMW του Λάλτζι. Ο παππούς εννέα εγγονιών γύρισε το όχημά του ώστε να προστατεύσει τη σύζυγό του, Τζο, και υπέστη «καταστροφικούς και μη αναστρέψιμους» τραυματισμούς, αφήνοντας την τελευταία του πνοή αργότερα στο νοσοκομείο.

Η οικογένειά του, σε συγκινητική δήλωση μετά την τραγωδία, εξήρε την «απίστευτη γενναιότητά του». «Στις τελευταίες στιγμές του, ο Ντέιβιντ έκανε αυτό που πάντα έκανε, έβαζε τους άλλους πριν από τον εαυτό του», ανέφεραν. «Με απίστευτη γενναιότητα, προστάτευσε τη σύζυγό του, Τζο, βάζοντας τον εαυτό του ανάμεσα σε αυτήν και το διερχόμενο φορτηγό που είχε περάσει τη διαχωριστική μπάρα. Ανέλαβε πλήρως την πρόσκρουση, θυσιάζοντας τη ζωή του για να σώσει τη γυναίκα που αγαπούσε».

Στην ακρόαση, η Τζο Λάλτζι τίμησε τον «χαρισματικό, στοργικό και αφοσιωμένο σύζυγό της», χαρακτηρίζοντάς τον άνθρωπο που «αφιέρωνε χρόνο για τους άλλους». «Η απώλειά του ήταν τεράστια για πολλούς ανθρώπους», είπε.

Ο ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε ποινική ευθύνη για τον τρόπο οδήγησης των εμπλεκόμενων και ότι το δυστύχημα ήταν «εντελώς αναπόφευκτο» λόγω του σκάσιμου του ελαστικού. Όπως εξήγησε, «δεν υπάρχει ρεαλιστική εξήγηση για το πώς συνέβη αυτό». «Είναι πιθανό να υπήρχε κάτι στον δρόμο που προκάλεσε το σκάσιμο, αλλά δεν βρέθηκε ποτέ», σημείωσε ο ιατροδικαστής Μάικλ Πέμπερτον.

Στην ακρόαση αναφέρθηκε ότι δεν υπήρχαν «ενδείξεις προϋπαρχόντων μηχανικών ελαττωμάτων» στο φορτηγό, το οποίο οδηγούσε η Τρέισι Καραντίς επιστρέφοντας στο Μορκάμπ από το Ιμμινγκχαμ, κοντά στο Λίνκολνσαϊρ. Το φορτηγό είχε περάσει έλεγχο την προηγούμενη μέρα χωρίς να εντοπιστούν προβλήματα στο ελαστικό ή στον τροχό.

Ο Ανώτερος Αστυνόμος Ματθιου Γουάγκετ, από τη Μονάδα Σοβαρών Τροχαίων Ατυχημάτων της Αστυνομίας του Μάντσεστερ, δήλωσε ότι το δυστύχημα ήταν αποτέλεσμα μιας «αλυσίδας γεγονότων» και όχι σφάλμα της Καραντίς. Η εγκληματολογική έρευνα δεν εντόπισε τίποτα που να μπορεί να συνδεθεί με την έκρηξη του ελαστικού, όπως εξογκώματα, καρφιά ή ξένα αντικείμενα, και συνεπώς δεν είναι γνωστό γιατί «αστόχησε» το ελαστικό.

Η κ. Καραντίς, έμπειρη οδηγός φορτηγών, ανέφερε ότι οδηγούσε σε συνηθισμένη διαδρομή όταν συνέβη το δυστύχημα. Άκουσε «μεγάλη έκρηξη» πριν το όχημα «πέσει βίαια» δεξιά. «Πίεζα τα φρένα και πάλευα με το τιμόνι για να το κρατήσω σε ευθεία», είπε. Πρόσθεσε ότι δεν θα μπορούσε να είχε κάνει τίποτα διαφορετικά, αλλά αναπαράγει την πρόσκρουση στο μυαλό της καθημερινά.

Ο κ. Λάλτζι, που γεννήθηκε στο Σκανθόρπ, ζούσε με τη σύζυγό του Τζο στο Μόσλεϊ, Τέιμσάιντ. Το ζευγάρι είχε τρία παιδιά και τρία θετά. Η οικογένεια σχεδίαζε να μετακομίσει στο Μπλάκπουλ και επέστρεφε από επίσκεψη στην παραλιακή πόλη όταν συνέβη το δυστύχημα.

Η Τζο, μιλώντας στην Daily Mail μετά τον θάνατο του συζύγου της, δήλωσε ότι εκείνος «σωστά μου έσωσε τη ζωή». «Ήταν θαύμα που βγήκα ζωντανή από το ατύχημα, έκανε τα πάντα για να με προστατεύσει», είπε. «Θυσίασε τη ζωή του για να σώσει τη δική μου και θα είμαι για πάντα ευγνώμων». Περιέγραψε πώς ο Ντέιβιντ «γνώριζε ακριβώς τι επρόκειτο να συμβεί» και «χειρίστηκε το αυτοκίνητο ώστε να δεχθεί πλήρως την πρόσκρουση του φορτηγού. Μετά την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο κύλισε πολλές φορές». Η Τζο σώθηκε με ελαφρά τραύματα, ενώ το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ο Ντέιβιντ Λάλτζι, πρώην αστυνομικός και πιστοποιημένος νοσηλευτής, ήταν πάστορας της εκκλησίας Church Alive στο Μπλάκπουλ. Η οικογένειά του τον περιέγραψε ως «στήριγμα αγάπης και υποστήριξης για πολλούς». Η ιατρική αιτία θανάτου καταγράφηκε ως «πολλαπλά τραυματικά τραύματα συμβατά με τροχαίο ατύχημα».

Ο ιατροδικαστής Μάικλ Πέμπερτον σημείωσε ότι είχε επηρεαστεί προσωπικά από την τραγωδία, καθώς είχε διασχίσει την ίδια διαδρομή μόλις 20 λεπτά νωρίτερα και ενημερώθηκε για το δυστύχημα αργότερα. Απευθυνόμενος στην οικογένεια, κατέληξε ότι η απώλεια του Ντέιβιντ θα είναι αισθητή για πάντα. «Ήταν αγαπητός πατέρας, παππούς και σύζυγος που συνέβαλε σημαντικά στην κοινωνία», ανέφερε.