Ένας τολμηρός ληστής στη Λουιζιάνα χρησιμοποίησε μπαστούνι και αυχενικό νάρθηκα για να προσποιηθεί δυσκολία στο περπάτημα κατά τη διάρκεια ληστείας σε τράπεζα την Παρασκευή, πριν εγκαταλείψει το σημείο και φύγει τρέχοντας με ένα «αδιευκρίνιστο ποσό μετρητών», όπως ανέφερε η αστυνομία.

Στην ήσυχη πόλη Slidell, κοντά στη Νέα Ορλεάνη, οι αστυνομικοί έμειναν έκπληκτοι καθώς ανέλυαν τα βίντεο ασφαλείας από το υποκατάστημα της Fidelity Bank, το οποίο είχε πέσει θύμα ληστείας λίγο πριν κλείσει στις 7 Νοεμβρίου.

Το βίντεο δείχνει έναν ψηλό άνδρα, καλυμμένο από την κορυφή ως τα νύχια, να μπαίνει στην τράπεζα με δραματική χωλότητα, στηριζόμενος σε μπαστούνι πολύ κοντό για εκείνον και φροντίζοντας να μη λυγίζει το ένα του πόδι.

Ο άνδρας φορούσε γκρι ολόσωμη φόρμα, μεγάλο μαύρο καπέλο με πλαίσιο, γυαλιά ηλίου, ιατρική μάσκα προσώπου και διάφανη τσάντα μέσης (fanny pack). Στο ασυνήθιστο ντύσιμό του περιλαμβανόταν και αυχενικός νάρθηκας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Slidell, ο ύποπτος πλησίασε στο γκισέ και παρέδωσε ένα σημείωμα στην ταμιά, ανακοινώνοντας «ότι πρόκειται για ληστεία». Η ταμίας τοποθέτησε ένα «αδιευκρίνιστο ποσό μετρητών» στον πάγκο, το οποίο ο άνδρας μάζεψε στην τσάντα μέσης του, πριν φύγει αργά από την τράπεζα, εγκαταλείποντας εντελώς τον ρόλο του τραυματία.

Τα πλάνα επιτήρησης έξω από την τράπεζα έδειξαν τον ύποπτο να τρέχει στον δρόμο και να εισέρχεται σε κοντινή γειτονιά.

Η αστυνομία ανέφερε ότι προσπάθησε να εντοπίσει τον άνδρα με τη βοήθεια ομάδας K-9, αλλά «πιστεύει ότι μπορεί να διέφυγε από την περιοχή με όχημα».

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που είδαν τα πλάνα ασφαλείας εντυπωσιάστηκαν από την ευκολία με την οποία ο ύποπτος απέσπασε τις μεγάλες ποσότητες μετρητών.