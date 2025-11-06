Η Βραζιλιάνα influencer, Μπάρμπαρα Γιανκάβσκι, γνωστή στα social media ως «ανθρώπινη Barbie» λόγω των πολυάριθμων πλαστικών επεμβάσεων στις οποίες είχε υποβληθεί, βρέθηκε νεκρή σε ηλικία 31 ετών.

Η Γιανκάβσκι, που μετρούσε πάνω από 55.000 ακολούθους στο Instagram και 344.000 στο TikTok, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε ένα διαμέρισμα στο Σάο Πάολο στις 2 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με αστυνομική αναφορά που επικαλείται το CNN Brasil, ένας 51χρονος άνδρας κατέθεσε πως βρισκόταν μαζί της το βράδυ του θανάτου της, καθώς την είχε προσλάβει για «σεξουαλικές υπηρεσίες». Ο άνδρας, που είναι δημόσιος συνήγορος, ισχυρίστηκε πως οι δυο τους έκαναν χρήση απαγορευμένων ουσιών κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

Όπως ανέφερε στις Αρχές, αντιλήφθηκε ότι η Γιανκάβσκι δεν κινούνταν, αφού αποκοιμήθηκε, και κάλεσε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ο ίδιος επιχείρησε να την επαναφέρει στη ζωή για περίπου εννέα λεπτά, μέχρι την άφιξη των γιατρών, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Η influencer βρέθηκε φορώντας μόνο εσώρουχα, με τραύμα στο αριστερό μάτι και σημάδια στην πλάτη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Στρατιωτικής Αστυνομίας της Πολιτείας του Σάο Πάολο. Ωστόσο, φίλη της υποστήριξε ότι το τραύμα στο πρόσωπο οφειλόταν σε προηγούμενη πτώση.

Ένας «ύποπτος θάνατος»

Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση ως «ύποπτο θάνατο» και αναμένουν τα αποτελέσματα της πλήρους ιατροδικαστικής έκθεσης και των τοξικολογικών εξετάσεων για να καθοριστεί η ακριβής αιτία. Η Γιανκάβσκι είχε να ανανεώσει τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερο από έναν μήνα πριν από τον θάνατό της. Η τελευταία της ανάρτηση έγινε την 1η Οκτωβρίου, σε ένα βίντεο μαζί με την influencer Avós Da Razão.

Η 31χρονη είχε υποβληθεί σε τουλάχιστον 27 πλαστικές επεμβάσεις, συνολικού κόστους άνω των 56.000 δολαρίων, προκειμένου να επιτύχει την εμφάνισή της «κούκλας». Ανάμεσα στις επεμβάσεις που είχε πραγματοποιήσει ήταν λιποαναρροφήσεις σε λαιμό, κοιλιά και πόδια, αυξητική στήθους και γλουτών, ανόρθωση φρυδιών και πέντε ρινοπλαστικές.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στους θαυμαστές της, που πλημμύρισαν τα σχόλια των τελευταίων αναρτήσεών της με μηνύματα αγάπης και αποχαιρετισμού. Ένας ακόλουθος έγραψε: «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Σε αγαπούσα τόσο πολύ. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Ελπίζω ο Θεός να σε υποδεχτεί με ανοιχτές αγκάλες. Ζούσες τη ζωή που αγαπούσες κι αυτό μας παρηγορεί λίγο».

«Τόσο λυπηρό, μου άρεσε πολύ το περιεχόμενό της. Αναπαύσου εν ειρήνη», σχολίασε ένας ακόμα χρήστης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Ο θάνατος της Γιανκάβσκι έρχεται λίγο μετά τον θάνατο της Ίρις Χσιέχ, επίσης influencer και μοντέλου του OnlyFans, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε μπανιέρα ξενοδοχείου στην Κουάλα Λουμπούρ τον περασμένο μήνα. Η υπόθεση της 31χρονης Ταϊβανέζας, γνωστής ως «Nurse Goddess», καταχωρήθηκε πρόσφατα από τις Αρχές της Μαλαισίας ως ανθρωποκτονία.

Η Χσιέχ, που είχε περισσότερους από 2 εκατομμύρια ακολούθους και χρέωνε 40 δολάρια τον μήνα για συνδρομή στο προφίλ της, είχε επίσης αποκτήσει φήμη για τη μεταμόρφωσή της και το lifestyle περιεχόμενο που μοιραζόταν διαδικτυακά.