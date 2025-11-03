Περισσότερο από έναν αιώνα μετά τη φρικτή, ανεξιχνίαστη σφαγή ενός παντρεμένου ζευγαριού και έξι παιδιών, η μικρή και ήσυχη πόλη Βίλισκα στην πολιτεία της Αϊόβα εξακολουθεί να ζει στη σκιά ενός από τα πιο τρομακτικά εγκλήματα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το σπίτι όπου σημειώθηκε το αποτρόπαιο έγκλημα έχει πλέον μετατραπεί σε σημείο έντονου παραφυσικού ενδιαφέροντος, καθώς πολλοί επισκέπτες ισχυρίζονται ότι βιώνουν ανεξήγητα φαινόμενα.

Στις 10 Ιουνίου 1912, μια φαινομενικά φυσιολογική οικογενειακή βραδιά στο σπίτι της οικογένειας Μουρ μετατράπηκε σε εφιάλτη. Τα θύματα ήταν ο Τζόζια Μουρ, η σύζυγός του, Σάρα, τα τέσσερα παιδιά τους, ο 11χρονος Χέρμαν, η 10χρονη Κάθριν, ο 7χρονος Μπόιντ και ο 5χρονος Πολ, καθώς και δύο μικρές επισκέπτριες από την οικογένεια Στίλινγκερ, η 11χρονη Λένα και η 8χρονη Ίνα.

Όλοι κοιμούνταν όταν ο άγνωστος δολοφόνος, χρησιμοποιώντας το ίδιο το τσεκούρι του Τζόζια, τους χτύπησε με τέτοια αγριότητα, ώστε τα κρανία τους θρυμματίστηκαν και τα πρόσωπά τους έγιναν αγνώριστα. Ο δράστης φέρεται να είχε κρυφτεί προηγουμένως στον αχυρώνα, να μπήκε αργά τη νύχτα από ξεκλείδωτη πόρτα, αργότερα να κάλυψε καθρέφτες και παράθυρα, να σκέπασε τα σώματα με σεντόνια και να τοποθέτησε το σώμα της μικρής Λένα σε άσεμνη στάση πριν εξαφανιστεί.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, τις αναζητήσεις με ειδικούς σκύλους και τις δίκες πολλών υπόπτων, ανάμεσά τους και ένας γερουσιαστής καθώς και ένας ιερέας, κανείς δεν καταδικάστηκε ποτέ, αφήνοντας άλυτο το μυστήριο της ταυτότητας και των κινήτρων του δολοφόνου.

Περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, το ανακαινισμένο σπίτι προσελκύει κυνηγούς παραφυσικών φαινομένων που υποστηρίζουν ότι έχουν ακούσει παιδικές φωνές, πόρτες να ανοίγουν μόνες τους και κρεβάτια να τρίζουν. Κάποιοι που έζησαν αργότερα στο σπίτι ισχυρίστηκαν πως καταλήφθηκαν από πνεύματα που τους ώθησαν να τραυματίσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους.

Το μοιραίο βράδυ είχε προηγηθεί μια επίσκεψη της οικογένειας Μουρ στην Πρεσβυτεριανή εκκλησία. Η οικογένεια και οι δύο καλεσμένες επέστρεψαν στο σπίτι γύρω στις 10 το βράδυ. Ακόμα και σήμερα οι ερευνητές διαφωνούν για το αν ο δολοφόνος βρισκόταν ήδη μέσα στο σπίτι ή αν είχε κρυφτεί έξω στον αχυρώνα.

Ο συγγραφέας Ρίτσαρντ Έστεπ, στο βιβλίο του Nightmare in Villisca, δήλωσε στην Daily Mail: «Ακόμα και σήμερα, περισσότερο από έναν αιώνα μετά, οι δολοφονίες στην πόλη Βίλισκα συνεχίζουν να μας στοιχειώνουν. Ο δολοφόνος δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ, πόσο μάλλον να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη. Τα κορίτσια των οικογενειών Μουρ και Στίλινγκερ δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ στο μέρος που έπρεπε να είναι το πιο ασφαλές, στα κρεβάτια τους. Δεν είναι περίεργο που ο απόηχος αυτής της θηριωδίας εξακολουθεί να πλανάται στο σπίτι».

Οι λεπτομέρειες της σφαγής

Οι αστυνομικές εκθέσεις αναφέρουν ότι ο δολοφόνος χρησιμοποίησε το ίδιο τσεκούρι του Τζόζια Μουρ, χτυπώντας αρχικά τον ίδιο και τη σύζυγό του με τέτοια δύναμη, ώστε το μεταλλικό μέρος του όπλου γρατζούνισε το ταβάνι. Στη συνέχεια σκότωσε και τα έξι παιδιά με το επίπεδο μέρος του τσεκουριού. Οι ερευνητές πιστεύουν πως σχεδόν όλα τα θύματα κοιμούνταν, εκτός από τη Λένα Στίλινγκερ, η οποία ενδέχεται να αντιστάθηκε. Ο δράστης αφαίρεσε το εσώρουχό της και μετέφερε το σώμα της, οδηγώντας κάποιους ερευνητές να υποθέσουν ότι προέβη σε πράξεις κακοποίησης μετά τους φόνους.

Το επόμενο πρωί, η γειτόνισσα της οικογένειας, Μέρι Πέκαμ, ανησύχησε όταν είδε πως το σπίτι ήταν σιωπηλό. Χτύπησε την πόρτα, αλλά δεν πήρε απάντηση. Όταν έφτασε ο αδελφός του Τζόζια με ένα κλειδί, αποκαλύφθηκε η φρίκη. Παρά τις εκτεταμένες αναζητήσεις, ο δολοφόνος δεν εντοπίστηκε ποτέ και δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης.

Οι ύποπτοι και τα παράξενα φαινόμενα

Οι υποψίες στράφηκαν σε διάφορα πρόσωπα. Μία θεωρία υποστήριζε ότι ο γερουσιαστής της πολιτείας της Αϊόβα, Φρανκ Τζόουνς, είχε πληρώσει έναν εγκληματία για να σκοτώσει την οικογένεια, λόγω υποτιθέμενης εξωσυζυγικής σχέσης του Τζόζια με τη σύζυγο του γερουσιαστή. Ωστόσο, δεν αποδείχτηκε ποτέ η ενοχή του. Άλλη θεωρία επικεντρώθηκε στον πάστορα, Τζορτζ Κέλι, ο οποίος ζούσε περίπου 60 χιλιόμετρα μακριά και είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για ασέλγεια σε ανήλικα κορίτσια. Αν και οδηγήθηκε σε δίκη, τελικά αθωώθηκε και κανείς άλλος δεν καταδικάστηκε ποτέ.

Με τα χρόνια, η υπόθεση των δολοφονιών στο Βίλισκα μετατράπηκε σε θρύλο. Πολλοί ερευνητές παραφυσικών φαινομένων επισκέπτονται το σπίτι, ισχυριζόμενοι πως οι πόρτες ανοίγουν και κλείνουν μόνες τους, όπως φάνηκε και στην εκπομπή Ghost Adventures, ενώ άλλοι λένε ότι έχουν ακούσει παιδικές φωνές να προφέρουν το όνομα «Κέλι». Μια γυναίκα ονόματι Λίντα, που έζησε στο σπίτι, υποστήριξε ότι ο πατέρας της καταλήφθηκε από «αόρατη δύναμη» και αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι. Άλλοι μιλούν για ναυτία, πονοκεφάλους και εξάντληση κατά την παραμονή τους στο σπίτι.

Το 2014, ένας 37χρονος άνδρας τραυμάτισε τον εαυτό του με μαχαίρι μέσα στο σπίτι λίγο μετά τα μεσάνυχτα, την ίδια ημερομηνία που είχαν γίνει οι αρχικοί φόνοι. Παρά τις δεκαετίες ερευνών και εικασιών, το μυστήριο παραμένει.

Το 2017, το βιβλίο The Man from the Train υποστήριξε ότι οι δολοφονίες του Βίλισκα μπορεί να αποτελούσαν μέρος μιας σειράς φόνων από έναν και μόνο κατά συρροή δολοφόνο. Ωστόσο, και αυτή η θεωρία δεν αποδείχτηκε ποτέ, αφήνοντας τον δολοφόνο της Αϊόβα χωρίς όνομα και το σπίτι του Βίλισκα για πάντα βυθισμένο στη φρίκη και το μυστήριο.