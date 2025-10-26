Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε μιλώντας στο CBS τι ότι η Κίνα θα ξαναρχίσει τις μεγάλες αγορές αμερικανικής σόγιας για αρκετά χρόνια και θα καθυστερήσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών κατά ένα χρόνο ενώ όταν λήξει η συγκεκριμένα περίοδος θα επαναξετάσει τις αποφάσεις της,

Μιλώντας στην εκπομπή “Face the Nation” του CBS, μετά την ολοκλήρωση των διήμερων συνομιλιών ΗΠΑ – Κίνας κατά τις οποίες όπως οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν επιτεύχθηκε συμφωνία πλαίσιο, εν όψει της συνάντησης Τραμπ – Σι , ο Μπέσεντ δήλωσε οι αγορές σόγιας θα είναι σημαντικές. “Οι Αμερικανοί καλλιεργητές σόγιας θα νιώσουν πολύ καλά για το τι συμβαίνει τόσο αυτή τη σεζόν όσο και για τις επόμενες περιόδους και για αρκετά χρόνια” είπε ο Μπέσεντ “όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ανακοινώσουν την εμπορική συμφωνία την επόμενη Πέμπτη”.

Ο Μπέσεντ δήλωσε επίσης στην εκπομπή “Face the Nation” ότι οι λεπτομέρειες μιας συμφωνίας για τη μεταβίβαση της κυριότητας της κινεζικής εφαρμογής σύντομων βίντεο TikTok στον έλεγχο των ΗΠΑ έχουν διευθετηθεί και ότι ο Τραμπ και ο Σι θα είναι σε θέση να “ολοκληρώσουν” τη συναλλαγή μέσα στην επόμενη εβδομάδα.