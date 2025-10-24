Ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Χαμάς «παρατείνει τον χρόνο και παίζει παιχνίδια» προκειμένου να επιμηκύνει την εκεχειρία, παρά το ότι μπορεί να επιστρέψει ακόμη οκτώ από τους απαχθέντες νεκρούς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Ισραήλ τονίζει το θέμα των νεκρών με τις ΗΠΑ να κατανοούν τη θέση του, ειδικά λόγω της παρουσίας δύο Ισραηλινοαμερικανών μεταξύ των νεκρών. Από την άλλη πλευρά, ο Ταγίπ Ρετζέπ Ερντογάν κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι παραβιάζει τη συμφωνία.

Στο Ισραήλ προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο να επιστραφούν απόψε (Παρασκευή) δύο ακόμα νεκροί, περίπου στις 21:00, σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις. Νωρίτερα ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε στο ynet ότι η Χαμάς μπορεί να επιστρέψει ακόμη οκτώ νεκρούς στο Ισραήλ, αλλά ότι υπάρχουν ακόμη πέντε, οι σωροί των οποίων δεν γνωρίζει πού βρίσκονται. «Παίζει παιχνίδια και επιμηκύνει τον χρόνο της εκεχειρίας χωρίς να φτάσει στο δεύτερο στάδιο όπου θα πρέπει να παραδώσει τα όπλα της», υποστήριξε.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε: «Το Ισραήλ βάζει στο τραπέζι το θέμα των νεκρών και οι Αμερικανοί μας κατανοούν. Υπάρχουν άλλωστε ανάμεσα στους νεκρούς και δύο Αμερικανοί πολίτες (ο Όμερ Ναούτρα και ο Ιτάι Χεν)».

Η τελευταία παρτίδα επιστροφής των νεκρών έγινε τη νύχτα μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης, όταν επαναπατρίστηκαν στο Ισραήλ ο Αριέ Ζαλμανόβιτς και ο Ταμίρ Αδέρ. Πριν την εκεχειρία κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας 28 νεκροί απαχθέντες, ενώ σήμερα ανέρχονται σε 13. Στο Ισραήλ υποστηρίζουν το γεγονός ότι η Χαμάς απελευθερώνει τους νεκρούς σε δόσεις συνιστά παραβίαση της συμφωνίας, και εξηγούν ότι, παρότι ήταν αναμενόμενο ότι η ανάσυρση των σωμάτων από τα ερείπια θα ήταν περίπλοκη, στην πράξη η οργάνωση θα μπορούσε να επιστρέψει περισσότερους αυτή τη στιγμή.

Τι υποστηρίζει η Χαμάς

Η Χαμάς, από την πλευρά της, ισχυρίζεται ότι οι δυσχέρειες είναι καθαρά τυπικές και ότι χρειάζεται, μεταξύ άλλων, βαριά μηχανήματα για να εντοπίσει ορισμένους από τους νεκρούς. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστήριξε σήμερα ότι η Χαμάς τηρεί τη συμφωνία, ενώ το Ισραήλ την παραβιάζει με τις επιθέσεις του. Πρόσθεσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να πιέσουν το Ισραήλ να συμμορφωθεί. Πρέπει να εξαναγκασθεί το Ισραήλ να το κάνει μέσω κυρώσεων και διακοπής πωλήσεων όπλων». Όπως ανέφερε, «εμείς προετοιμάζουμε τα απαραίτητα για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας. Χρειάζεται να ασκηθεί διπλωματική πίεση στο Ισραήλ. Οι λεπτομέρειες για τη δύναμη διατήρησης της σταθερότητας που θα αναπτυχθεί στη Γάζα δεν είναι ακόμη σαφείς και οι συζητήσεις συνεχίζονται».

Παράλληλα, δεκάδες ακτιβιστές του κινήματος «Τσαβ 9», που διαμαρτύρονται κατά της διέλευσης ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας, απέκλεισαν σήμερα το πρωί φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας κοντά στη Διώρυγα Κιζοφίμ. Στην περιοχή έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις.

Οι οικογένειες ζουν διαρκώς στην αναμονή και τον πόνο. Ο Ρούμπι Χεν, πατέρας του Ιτάι Χεν, αφηγήθηκε χθες στο ynet τον πόνο και την οργή: «Χθες καθίσαμε με τον Μάταν Ενγκεράστ. Ήταν δύσκολο. Υπάρχει ένα μείγμα συναισθημάτων που είναι δύσκολο να το εξηγήσεις. Περιμένω να λάβω το χειρότερο τηλεφώνημα της ζωής μου, και στο τέλος δεν έρχεται και απογοητεύομαι». «Δεν αγοράζουμε αυτά που λέει η Χαμάς. Δεν ξεχνάμε ότι εκείνοι είναι που τους σκότωσαν και τους απήγαγαν, ξέρουν πού τους έβαλαν. Υπάρχει δυσκολία στο να τους φέρουν. Πρέπει να μπουν τα σωστά εργαλεία και να ανασυρθούν οι νεκροί. Πού είναι η δέσμευση του κράτους του Ισραήλ να τους επιστρέψει;», συμπλήρωσε.