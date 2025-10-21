Σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι της Generation Z φοβούνται να μιλήσουν με τους συναδέλφους τους χωρίς τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (AI), σύμφωνα με νέα έρευνα.



Οι Βρετανοί ηλικίας 16 έως 28 ετών δηλώνουν ότι νιώθουν πιο άνετα να συνομιλούν με chatbots παρά με τους συναδέλφους τους και συχνά χρησιμοποιούν εργαλεία όπως το ChatGPT και το Google Gemini πριν παραστούν σε συναντήσεις ή επαγγελματικές εκδηλώσεις δικτύωσης.



Τα στοιχεία, που δημοσιεύθηκαν στη Daily Mail από το δίκτυο ταλέντων Nova, έχουν προκαλέσει ανησυχία στους ειδικούς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι «η αυθεντική συνομιλία έχει γίνει η σπανιότερη δεξιότητα όλων» στον σύγχρονο χώρο εργασίας.



Από τους 1.000 νέους εργαζομένους που συμμετείχαν στην έρευνα σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία, το 45% δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τακτικά την τεχνητή νοημοσύνη για να προετοιμαστεί πριν από επαγγελματικές συζητήσεις.



Δύο στους πέντε είπαν ότι η τεχνολογία τούς κάνει να αισθάνονται «πιο σίγουροι» όταν επικοινωνούν με συναδέλφους, ενώ μόλις το ένα τέταρτο δήλωσε πως δεν τους βοηθά καθόλου.



Στην έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι οι άνδρες χρησιμοποιούν συχνότερα την AI από τις γυναίκες στον χώρο εργασίας — αν και το 52% των γυναικών της Generation Z παραδέχτηκε ότι τη χρησιμοποιεί για την αποστολή επαγγελματικών email και μηνυμάτων.



Μέσα στην εποχή της εξ αποστάσεως εργασίας, το 40% των νέων εργαζομένων χρησιμοποιεί επίσης τέτοιο λογισμικό ως «δίχτυ ασφαλείας», όταν δεν έχει τι να πει σε κάποιον συνάδελφο.



Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nova, Αντρέα Μαρίνο, δήλωσε στη Daily Mail ότι η πανδημία του COVID, η τηλεργασία και η τεχνητή νοημοσύνη «έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι νέοι επαγγελματίες».



«Βλέπουμε μια γενιά που είναι πιο συνδεδεμένη από ποτέ διαδικτυακά, αλλά λιγότερο σίγουρη στον πραγματικό κόσμο. Ενώ η τεχνολογία έχει κάνει ευκολότερη την επαφή με τους ανθρώπους, έχει δυσκολέψει την αληθινή επικοινωνία. Το παράδοξο είναι πως σε μια εποχή συνεχούς επαφής, η γνήσια συζήτηση έχει γίνει η πιο σπάνια δεξιότητα απ’ όλες. Όσοι την κατακτήσουν, θα προχωρήσουν περισσότερο στην καριέρα τους απ’ ό,τι ποτέ θα μπορούσε ένας αλγόριθμος.»



Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι πάνω από το ένα τρίτο των εργαζομένων της Generation Z μπαίνουν σε επαγγελματικές συναντήσεις έχοντας προετοιμάσει με τη βοήθεια AI αστεία «ice-breakers» για να χαλαρώσουν την ατμόσφαιρα.



Περίπου το 33% δήλωσε ότι προβαίνει σε ολόκληρες προσομοιώσεις συζητήσεων με chatbot πριν γνωρίσει κάποιον από κοντά, για να ελέγξει ποιες φράσεις μπορεί να λειτουργήσουν καλύτερα.



Οι περισσότεροι θεωρούν τη βοήθεια της τεχνολογίας πολύτιμη, καθώς το 60% παραδέχεται ότι αποφεύγει ενεργά τις δια ζώσης εκδηλώσεις δικτύωσης, ενώ το 29% δηλώνει πως νιώθει κοινωνικό άγχος όταν χρειάζεται να κάνει «μικρές συζητήσεις» πρόσωπο με πρόσωπο.



Παρότι η πλειονότητα αναγνωρίζει τη σημασία των προσωπικών συναντήσεων, πάνω από το ένα τέταρτο απάντησε πως θα ένιωθε «χαμένο» χωρίς να περάσει πρώτα τις απαντήσεις του από την τεχνητή νοημοσύνη.



Η συγγραφέας μπεστ σέλερ και ειδικός στη ρητορική Σούζι Άσφιλντ κάλεσε τη Generation Z να «σηκώσει το τηλέφωνο, να πει ναι στη συνάντηση και να ξεκινήσει τη συζήτηση».



«Η αυτοπεποίθηση στην επικοινωνία δεν είναι έμφυτη — χτίζεται με εξάσκηση. Όσο περισσότερο χρόνο περνάς πίσω από μια οθόνη, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να μιλήσεις με σαφήνεια και σιγουριά από κοντά. Η συμβουλή μου στους νέους επαγγελματίες είναι απλή: μιλήστε περισσότερο. Όσοι μπορούν να επικοινωνούν με αυτοπεποίθηση στην πραγματική ζωή, θα είναι πάντα αυτοί που ξεχωρίζουν».