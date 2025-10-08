Οι δικηγόροι 27 Γάλλων πολιτών, που επέβαιναν στα πλοία ενός ακόμη διεθνούς στολίσκου που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε σήμερα το πρωί από τον στρατό του Ισραήλ, ζήτησαν με ανακοίνωσή τους την άμεση απελευθέρωσή τους.

«Οι 27 Γάλλοι πολίτες που επέβαιναν σε αυτά τα ανθρωπιστικά κομβόι συνελήφθησαν αυθαίρετα από τις ένοπλες δυνάμεις της ισραηλινής κατοχής και, μέχρι τώρα, κρατούνται παράνομα από το κράτος του Ισραήλ», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους ο Νινό Αρνό, η Ελσά Μαρσέλ, ο Αντριέν Μαουάς και η Σαρά Σαμέρ.

Οι δικηγόροι ζητούν «την αποτελεσματική προξενική και διπλωματική προστασία που τους οφείλει το γαλλικό κράτος», «την άμεση απελευθέρωση» των προσώπων αυτών «που κρατούνται αυθαίρετα από το ισραηλινό κράτος και την επιστροφή τους στη Γαλλία», όπως και «τη δίωξη και την τιμωρία των παράνομων ενεργειών του κράτους του Ισραήλ».

Παράλληλα στην ανακοίνωσή τους εκφράζουν την ανησυχία «για τον σοβαρό κίνδυνο κακομεταχείρισης» των πελατών τους, ενώ προσθέτουν ότι πλέον έχει αποδειχθεί ότι ακτιβιστές έχουν πέσει θύματα απειλών, σωματικής βίας και ταπεινώσεων.

Εκτιμούν εξάλλου ότι αυτές οι ενέργειες «συνιστούν παραβίαση των δεσμευτικών κανόνων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς ναυτικού δικαίου, ενώ παραβιάζουν και τα πιο βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των φυλακισμένων πολιτών».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ και η οργάνωση Global Sumud Flotilla, που συντονίζει την πρωτοβουλία, ανακοίνωσαν την αναχαίτιση των πλοίων σήμερα το πρωί.

Η συλλογικότητα Global Sumud Flotilla («παγκόσμιος στολίσκος ανθεκτικότητας») ανέφερε πως τα πλοία μετέφεραν φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό, τρόφιμα και άλλα είδη αξίας «110.000 δολαρίων», που προορίζονταν «για τα νοσοκομεία της Γάζας που αντιμετωπίζουν ελλείψεις».

Πολλοί ακτιβιστές που επέβαιναν στα πλοία προηγούμενου στολίσκου με προορισμό τη Γάζα, ανάμεσά τους η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν τη Δευτέρα από το Ισραήλ και κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακομεταχείριση από τις ισραηλινές αρχές.