Για «ακρωτηριασμό, εκταφή και σεξουαλική επαφή με ανθρώπινα λείψανα» κατηγορείται ένας νεαρός που δολοφόνησε με λαβή Ζίου Ζίτσου τη σύζυγό του, επειδή δεν έχασε τα κιλά της εγκυμοσύνης και στη συνέχεια τη διαμέλισε.

Ο 25χρονος Αμερικανός Jonathan Anthony Renteria ήταν παντρεμένος με τη 37χρονη μετανάστρια από τη Σκωτία June Bunyan, που ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να γίνει δικηγόρος. Μαζί απέκτησαν ένα παιδί και το ζευγάρι φέρεται να τσακωνόταν συνεχώς, επειδή η γυναίκα δεν έχανε το παραπάνω βάρος που πήρε την περίοδο της εγκυμοσύνης.

Σύμφωνα με το ABC, στις 5 Σεπτεμβρίου σημειώθηκε ο τελευταίος καβγάς. Ο 25χρονος απαίτησε από τη σύζυγο να αδυνατίσει και εκείνη ξεκίνησε να φτιάχνει βαλίτσες για να φύγει, ενώ θα έπαιρνε μαζί και την κόρη τους. Τότε, ο νεαρός γνωρίζοντας πολεμικές τέχνες με μια λαβή Ζίου Ζίτσου έσπασε τον αυχένα της.

Στη συνέχεια, πήγε τη μικρή στους γονείς του και επιστρέφοντας επιχείρησε να διαμελίσει τη σύζυγό του. Δίστασε όμως από τη φρίκη της πράξης του, οπότε σταμάτησε, έβαλε σε μαύρες σακούλες όσα κομμάτια έκοψε και βγήκε να της πετάξει, αλλά και να αγοράσει ναρκωτικά.

Εφόσον προμηθεύτηκε τις παράνομες ουσίες, επέστρεψε σπίτι, αγκάλιασε τη σορό και τη διαμέλισε. Στο ενδιάμεσο, υπό την επήρεια ναρκωτικών έστειλε email στον πατέρα του, όπου παραδέχτηκε: «Ήταν δύσκολο αυτό, αλλά έπρεπε να το κάνω… Είμαι πολύ φτιαγμένος, την πήρα αγκαλιά για τελευταία φορά όσο το έκανα».

Η June Bunyan

Ο Jonathan Anthony Renteria εξαφανίστηκε και η αστυνομία τον εντόπισε στις 11 Σεπτεμβρίου σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου ήταν ημιλιπόθυμος, γιατί είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Από το μπράτσο του έτρεχε αίμα και δίπλα του υπήρχε ένα ματωμένο σημείωμα που παραδεχόταν το έγκλημα.

Στην κατάθεση που έδωσε στην αστυνομία παραδέχτηκε τα πάντα και ορίστηκε εγγύηση 4 εκατομμυρίων δολαρίων. Η οικογένεια της June Bunyan κάνει έρανο για να επιστρέψει η σορός της στη Σκωτία για να ταφεί, ενώ γείτονες του ζευγαριού δήλωσαν ότι ανέμεναν το έγκλημα, λόγω της κακοποιητικής συμπεριφοράς του νεαρού.