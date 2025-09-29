Αποκαλύφθηκαν τα τελευταία λόγια του Βρετανού τεχνολογικού μεγιστάνα, Μάικ Λιντς, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο ναυάγιο του πολυτελούς σκάφους Bayesian, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε η σύζυγός του λίγες μέρες μετά την τραγωδία. Στις 19 Αυγούστου του περασμένου έτους, ο Λιντς, 59 ετών, έχασε τη ζωή του μαζί με την κόρη του Χάνα, 18 ετών, τον σεφ του γιοτ και τέσσερις καλεσμένους που βρίσκονταν στην παρέα του, όταν το σκάφος βυθίστηκε λόγω ξαφνικής θερινής καταιγίδας ανοιχτά της Σικελίας. Η σύζυγός του, Άντζελα Μπακάρεζ, 58 ετών, δήλωσε ότι επέζησε μόνο επειδή σηκώθηκε από το κρεβάτι λίγα λεπτά νωρίτερα, αφότου το σκάφος έγειρε απότομα.

Σε συνέντευξη που έδωσε στον εισαγγελέα του Τερμίνι Ιμέρεζε, Ραφαέλε Καμμαράνο, τρεις ημέρες μετά το ναυάγιο, η καταβεβλημένη Άντζελα θυμήθηκε τον Λιντς να τη ρωτά: «Τι ώρα είναι;», αφού είχαν ξυπνήσει στη μέση της νύχτας λόγω της κίνησης του σκάφους. «Του είπα ότι ήταν 4:03 ή 4:04 π.μ. και ανέβηκα να ρωτήσω τον καπετάνιο τι συμβαίνει», δήλωσε στους ανακριτές εκείνη την περίοδο. Όμως, δεν ήξερε ότι αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που θα έβλεπε ή θα μιλούσε με τον σύζυγό της, ο οποίος γιόρταζε την πρόσφατη αθώωσή του για κατηγορίες απάτης μαζί με την οικογένειά του και τους ανθρώπους που τον υπερασπίστηκαν στη δίκη πριν από την τραγωδία. Μόλις έξι λεπτά αργότερα, στις 4:10 π.μ., το σκάφος χτυπήθηκε από ισχυρό ανεμοστρόβιλο, και 16 λεπτά μετά το Bayesian βυθίστηκε.

Όπως αναφέρει η Daily Mail η Άντζελα ήταν ήδη στο κατάστρωμα όταν το γιοτ άρχισε να γέρνει και θυμάται να κρατιέται από τον καπετάνιο καθώς το σκάφος γέμιζε με νερό. «Ήθελα να κατέβω να προειδοποιήσω τους άλλους, αλλά η Σάσα (Ιρλανδή αεροσυνοδός) μου είπε να μην κατέβω… Σε μια στιγμή, κάτι συνέβη, δεν αναγνώριζα πια τι ήταν μπροστά μου», δήλωσε στη συνέντευξη. Η πανικοβλημένη σύζυγος και μητέρα είπε ότι καθησυχάστηκε από τον καπετάνιο ότι το σκάφος δεν θα ανατραπεί. «Νόμιζα ότι ο σύζυγός μου και η κόρη μου μπορούσαν να κολυμπήσουν και να τα καταφέρουν», είπε, αλλά τραγικά και οι δύο έχασαν τη ζωή τους.

Παρά το γεγονός ότι οι Ιταλοί ακτοφύλακες εξέδωσαν την προηγούμενη μήνα προσωρινή έκθεση, που απέδιδε ευθύνες στον 52χρονο καπετάνιο Τζέιμς Κάτφιλντ και το πλήρωμα για την τραγωδία, η Άντζελα δήλωσε ότι πάντα ένιωθε «καθησυχασμένη» από το πλήρωμα σε κακές καιρικές συνθήκες. «Έχουμε το Bayesian scanner εδώ και 10 χρόνια και γενικά οι μοναδικοί φόβοι ήταν να μην χτυπήσουμε σε βράχια ή να μην μπλεχτούμε σε άλλη άγκυρα. Ποτέ δεν χρειάστηκε να ξυπνήσω τους άλλους λόγω κακού καιρού… Δεν φανταζόμουν ότι κάτι τόσο καταστροφικό θα μπορούσε να συμβεί», είπε στον Καμμαράνο.

Τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους, μέρος του Bayesian ανελκύθηκε μετά από δίμηνη επιχείρηση. Κατά την ανέλκυση του σκάφους έλειπε το κεντρικό κατάρτι, το οποίο είχε κοπεί και είχε παραμείνει στον βυθό. Το κατάρτι έπρεπε να αφαιρεθεί ώστε το κύτος να έρθει σε σχεδόν όρθια θέση, επιτρέποντας την ανέλκυση, όπως δήλωσε η TMC Maritime εκείνη την περίοδο. Βρετανοί ερευνητές ανέφεραν σε προσωρινή έκθεση τον προηγούμενο μήνα ότι το σκάφος ανατράπηκε από «ακραίους ανέμους» και δεν μπόρεσε να ανακάμψει. Η έκθεση ανέφερε ότι το Bayesian είχε επιλέξει τον χώρο όπου βυθίστηκε ως καταφύγιο από προγραμματισμένες καταιγίδες. Οι ταχύτητες του ανέμου ξεπέρασαν τους 70 κόμβους (81 μίλια/ώρα) τη στιγμή του ναυαγίου και «βίαια» ανέτρεψαν το σκάφος σε γωνία 90 μοιρών σε λιγότερα από 15 δευτερόλεπτα.

Τρία μέλη του πληρώματος, μεταξύ των οποίων ο Νεοζηλανδός καπετάνιος Τζέιμς Κάτφιλντ, ο πρώτος μηχανικός Τιμ Πάρκερ Ίτον και ο νυχτοφύλακας Μάθιου Γκρίφιθ, τέθηκαν υπό επίσημη έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση καταστροφής. Στην τραγωδία έχασαν τη ζωή τους ο Λιντς και η Χάνα, καθώς και ο δικηγόρος Κρις Μορβίλο και η σύζυγός του Νέντα, ο τραπεζίτης Τζόναθαν Μπλούμερ και η σύζυγός του Τζούντι, και ο σεφ του γιοτ, Ρεκάλντο Τόμας. Εννέα άλλα μέλη του πληρώματος και έξι καλεσμένοι διασώθηκαν.