Η plus-size ράπερ Ντανκ Ντέμος, γνωστή και με το πραγματικό της όνομα Ντάζουα Μπλάντινγκ, έφτασε σε διακανονισμό με την εταιρεία ταξί Lyft, μετά από περιστατικό όπου οδηγός της αρνήθηκε να τη μεταφέρει λόγω του βάρους της.

Η Μπλάντινγκ είχε καταθέσει αγωγή για διάκριση τον Ιανουάριο, αφού ένας οδηγός της Lyft της είπε ότι ήταν πολύ μεγάλη για το αυτοκίνητό του και ότι θα μπορούσε να «σκάσουν τα λάστιχά του».

Η ράπερ, σε προηγούμενη ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, είχε δηλώσει ότι ζύγιζε πάνω από 227 κιλά, ενώ τον Δεκέμβριο είχε αναφέρει ότι σκοπεύει να χάσει βάρος και έχει ήδη χάσει περισσότερα από 18 κιλά.

Κατά το περιστατικό, η Μπλάντινγκ τράβηξε βίντεο και είπε στον οδηγό: «Μπορώ να χωρέσω σε αυτό το αυτοκίνητο», με τον οδηγό να απαντά: «Πίστεψέ με, δεν μπορείς». Στη συνέχεια, ο οδηγός ζήτησε συγγνώμη και της πρότεινε να παραγγείλει ένα Uber XL, μεγαλύτερο και ακριβότερο όχημα, προσθέτοντας ότι θα της επιστρέψει τα χρήματα του Lyft για να μην χρεωθεί.

Όπως αναφέρει η Daily Mail ο δικηγόρος της Μπλάντινγκ, Ζακ Ρούνιαν, δήλωσε σε τοπικά μέσα ότι η υπόθεση έχει πλέον λήξει, χωρίς όμως να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ρούνιαν και ο συνάδελφός του, Τζόναθαν Μάρκο, υποστήριξαν ότι η άρνηση του οδηγού συνιστούσε διάκριση, καθώς το βάρος αποτελεί προστατευόμενο χαρακτηριστικό στο Μίσιγκαν.

«Ήξερα ότι ήταν παράνομο και ότι ήταν λάθος», δήλωσε ο Μάρκο στο Fox 2, συγκρίνοντας την άρνηση να πάρει τη Μπλάντινγκ με την άρνηση μεταφοράς κάποιου λόγω φυλής ή θρησκείας.

Ο Ρούνιαν πρόσθεσε: «Η άρνηση μεταφοράς σε κάποιον λόγω του βάρους του δεν είναι μόνο παράνομη, αλλά και επικίνδυνη… Φανταστείτε τις συνέπειες αν η κ. Μπλάντινγκ δεν μπορούσε να βρει καταφύγιο αφού την άφησε ο οδηγός. Αυτό θα μπορούσε να είχε άσχημη εξέλιξη».

Παρά τον διακανονισμό με την Lyft, το περιστατικό είχε αφήσει τη Μπλάντινγκ πληγωμένη. «Έχω βρεθεί σε μικρότερα αυτοκίνητα από αυτό», είπε στο Fox 2 νωρίτερα φέτος, προσθέτοντας: «Απλώς θέλω να ξέρουν ότι πλήγωσαν τα συναισθήματά μου».

Μετά τη δημοσίευση του βίντεο στο Instagram, πολλοί χρήστες υπερασπίστηκαν τον οδηγό, λέγοντας ότι θα έπρεπε να ακούσει την πρότασή του να παραγγείλει μεγαλύτερο XL όχημα. «Είναι παράνομο να υπερφορτώνεις ένα αυτοκίνητο», σχολίασε ένας χρήστης. «Ο οδηγός ήταν πολύ ευγενικός, εξήγησε τους σωστούς λόγους και ζήτησε συγγνώμη… προσπαθήστε να δείτε τα πράγματα από την οπτική ενός άλλου».