Ο Υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, Τσο Χιουν, εξέφρασε στον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, την «έντονη ανησυχία» της Σεούλ για τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας, όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση του νοτιοκορεατικού ΥΠΕΞ.

Οι δύο υπουργοί συναντήθηκαν χθες Παρασκευή στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η Νότια Κορέα καταδίκασε τη στρατιωτική βοήθεια που παρείχε η Βόρεια Κορέα στη Ρωσία για τον πόλεμο με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης βορειοκορεατικών στρατευμάτων και της προμήθειας όπλων.