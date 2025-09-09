Viral έχει γίνει ένα βίντεο που δείχνει την αντιπρόεδρο μιας ιταλικής ομάδας να κάνει μια άσεμνη χειρονομία σε έναν διαιτητή λόγω ενός ακυρωμένου γκολ.

Η χειρονομία, που καταγράφηκε από έναν οπαδό και έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, πυροδότησε διαμάχες και σχόλια. Το περιστατικό συνέβη στην πρεμιέρα του Β’ ομίλου της Α’ κατηγορίας όπου η ομάδα της αντιπροέδρου, Έλσα Οκιλούπο, UG Μαντούρια υποδέχτηκε την Τζινόζα.

Παρά το ξέσπασμα της Οκιλούπο, το lagazzettadelmezzogiorno αναφέρει πως η ομάδα της κατάφερε να επικρατήσει επί της Τζινόζα με 2-1.

Δείτε το βίντεο:

@gianpaolocalvarese 😳Scena clamorosa allo stadio Dimitri, nella sfida tra Manduria e Ginosa valida per il Girone B di Promozione pugliese. L’arbitro, Celi di Bari, espelle la vice presidentessa del Manduria, col risultato sullo 0-1. In tutta risposta, lei scende in campo e fa il dito medio al direttore di gara 🫣 🧐 Secondo voi quale sanzione dovrebbe essere comminata per un dirigente dopo un comportamento del genere? 🎥La Voce di Manduria ♬ suono originale – Gianpaolo Calvarese

Αργότερα, η Οκιλούπο απολογήθηκε δημοσίως στον διαιτητή Ματία Τσέλι για το περιστατικό με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ζητώ συγγνώμη από την ομάδα διαιτησίας, τους οπαδούς και την ομάδα μου. Ήταν μια αυθόρμητη, παρορμητική χειρονομία, αλλά ήταν λάθος», έγραψε στο Facebook, η αντιπρόεδρος της Μαντούρια.

«Δεν έχω λάβει προειδοποίηση εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο. Πάντα διακρινόμουν στο να ηρεμώ τις εντάσεις. Δυστυχώς, χθες ενέδωσα στις περιστάσεις».