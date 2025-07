Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικό δυστύχημα στο αεροδρόμιο Southend του Λονδίνου.

Στη συντριβή το απόγευμα της Κυριακής φέρεται να ενεπλάκη ένα δικινητήριο Beechcraft King Air B200.

Τα διαδικτυακά δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων δείχνουν ότι ένα αεροσκάφος που ταιριάζει στην περιγραφή αυτή επρόκειτο να πετάξει προς την Ολλανδία το απόγευμα.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν φωτιά και μαύρο καπνό να αναδύεται από το σημείο της συντριβής, ενώ μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν μια «μπάλα φωτιάς».

Η Zeusch Aviation, με έδρα το αεροδρόμιο Lelystad στην Ολλανδία, επιβεβαίωσε ότι η πτήση SUZ1 της είχε «εμπλακεί σε ατύχημα» στο αεροδρόμιο Southend του Λονδίνου.

