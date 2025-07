Δύο σοροί εντοπίστηκαν στην επαρχία Λέριδα της Καταλονίας, στη βορειοανατολική Ισπανία, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε εν μέσω σφοδρού κύματος καύσωνα, όπως ανακοίνωσε χθες Τρίτη το πυροσβεστικό σώμα.

«Δυο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί από πυροσβέστες» κοντά στην πόλη Κουσκό, εξήγησαν η πυροσβεστική και υπηρεσία άμεσης βοήθειας σε ανακοίνωσή τους.

Ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης στην Καταλονία, ο Σαλβαδόρ Ίγια, δήλωσε μετά τα μεσάνυχτα «σοκαρισμένος» για τους θανάτους αυτούς μέσω X.

Μερικές ώρες νωρίτερα, πάντα στην Καταλονία, η αστυνομία ανακοίνωνε τον θάνατο αγοριού δυο ετών που αφέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο, σταθμευμένο σε σημείο που το χτυπούσε ο ήλιος, επί ώρες στην πόλη Βαλς, βόρεια της Ταραγόνας.

Οι καταλανικές αρχές επέβαλαν περιορισμούς στην κίνηση όχι λιγότερων από 14.000 ανθρώπων χθες, εξαιτίας της φονικής πυρκαγιάς κι ακόμη μιας — εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στην επαρχία Λέριδα.

01.07.2025#Spain

In the region of #Segarra,Lleida, two agricultural fires are raging,covering about 5,000 hectares. 2 people have died. 20,000 residents in 9 municipalities have been isolated.Wind gusts reached 100 km/h,which caused the fire to spread more quickly.@bomberscat pic.twitter.com/BfUpSt9HUW