Σημαντικές διαταραχές παρατηρούνται σήμερα στα δρομολόγια δύο εκ των πιο πολυσύχναστων αεροδρομίων παγκοσμίως, αυτών της Ντόχα (Κατάρ) και του Ντουμπάι (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα). Χιλιάδες ταξιδιώτες βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύωρες ουρές, εκτεταμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, στον απόηχο του προσωρινού κλεισίματος του εναέριου χώρου στην περιοχή χθες το βράδυ εξαιτίας του πολέμου Ισραήλ – Ιράν.

@qatarairways the economy passengers are also humans. At least have more desks at airport to cater for thousands of transit passengers. #Doha #DohaAirport #doha_qatar pic.twitter.com/YdhO9M8nqc