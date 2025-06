Το εύρος των ιρανικών αντιποίνων – ιδιαίτερα ο αριθμός των θυμάτων – θα καθορίσει πώς θα απαντήσει ο Πρόεδρος Τραμπ, και αν οι ΗΠΑ θα βυθιστούν βαθύτερα στον πόλεμο του Ισραήλ με το Ιράν, αναφέρει το Axios

Αυτή η κρίσιμη παράμετρος έρχεται στο προσκήνιο μετά την επιβεβαίωση εκτόξευσης πολλαπλών ιρανικών πυραύλων εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Μέση Ανατολή τη Δευτέρα το απόγευμα.

Additional footage has been captured, showing continued interceptor launches and explosions in the sky over Qatar as U.S. air defense systems actively engage Iranian ballistic missiles. pic.twitter.com/Pa1KPiLD7P