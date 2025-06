«Όσοι εμπλέκονται στη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση θα αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη», υποσχέθηκε ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σάρα σε ανακοίνωσή του, αναφορικά με την τρομοκρατική επίθεση σε ελληνορθόδοξο ναό του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό που έγινε την Κυριακή.

«Υποσχόμαστε ότι θα εργαστούμε νυχθημερόν, κινητοποιώντας όλες τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ασφαλείας μας, για να συλλάβουμε όλους εκείνους που συμμετείχαν και σχεδίασαν αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα και να τους οδηγήσουμε ενώπιον της δικαιοσύνης», συμπλήρωσε ο αλ Σάρα, όπως αναφέρει το timesofisrael.

Η επίθεση «μας υπενθυμίζει τη σημασία της αλληλεγγύης και της ενότητας της κυβέρνησης και του λαού στην αντιμετώπιση όλων όσων απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα του έθνους μας», προσθέτει.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, με ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, τόνισε ότι καταδικάζει «με τον πιο έντονο τρόπο την τρομοκρατική επίθεση στην εκκλησία του Αγίου Ηλία στη Δαμασκό».

Den Terroranschlag auf die St. Elias Kirche in #Damaskus verurteile ich auf das Schärfste. Wir trauern mit den Angehörigen & wünschen den Verletzten schnelle Genesung. Übergangsjustiz und eine Politik der Versöhnung bleiben unsere klare Erwartung an die Regierung in #Syrien.