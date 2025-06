Επίθεση καμικάζι στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 22 ανθρώπους χθες Κυριακή στη Δαμασκό, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των de facto αρχών, που κατηγόρησαν μέλος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) πως τη διέπραξε.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και πολλές χώρες, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Ελλάδα, καταδίκασαν την επίθεση, την πρώτη του είδους που υπέστη η συριακή πρωτεύουσα αφότου δυνάμεις υπό την ηγεσία ριζοσπαστών ισλαμιστών ανέτρεψαν τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ την 8η Δεκεμβρίου 2024.

Η ασφάλεια συγκαταλέγεται στις σοβαρότερες προκλήσεις για τις νέες συριακές αρχές, τις οποίες η διεθνής κοινότητα καλεί να προστατεύσουν τις μειονότητες και να τις συμπεριλάβουν στη διαδικασία πολιτικής μετάβασης.

Το υπουργείο Εξωτερικών στη Δαμασκό ανέφερε πως ο δράστης, που «ανήκε στην τρομοκρατική οργάνωση Ντάες» (σ.σ. συντομογραφία του ΙΚ στα αραβικά) εισέβαλε στην εκκλησία του Αγίου Ηλία, στη συνοικία Ντουέλα της Δαμασκού, «άνοιξε πυρ» και κατόπιν «πυροδότησε εκρηκτικά» με τα οποία ήταν ζωσμένος.

🇸🇾 BREAKING: A Suicide Bomber has blown himself up inside an Orthodox Church in Damascus, Syria during Sunday Mass.



25 people have died and 80 people have been hospitalized, with 30 of those in critical condition.



This is horrific. Please pray for Syrian Christians.



🙏🙏🙏 pic.twitter.com/eB8RhcSSol