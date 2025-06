Ένας ηλικιωμένος σκύλος 17 ετών από την Καλιφόρνια επιστράτευσε όλο του το θάρρος για να προστατεύσει το σπίτι και την ιδιοκτήτριά του, όταν μια αρκούδα εισέβαλε μέσα από τη σήτα της πόρτας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ κοιμόταν.

Σύμφωνα με τη New York Post, το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Μονρόβια, με την κάμερα ασφαλείας να καταγράφει την απρόσκλητη «επίσκεψη» του άγριου ζώου, η οποία διήρκεσε περίπου 20 λεπτά.

Η ιδιοκτήτρια του Ντουντλ, Ζόε Κάντμαν, κοιμόταν ανυποψίαστη όταν η αρκούδα τρύπωσε στο σπίτι της. Ο σκύλος της, με το όνομα Ντουντλ (Doodle), ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με την αρκούδα, η οποία έσπασε τη σήτα και έβαλε το κεφάλι της μέσα στο σπίτι.

