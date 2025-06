Μια νέα τραγωδία συνέβη στην Ινδία, τρείς μόλις ημέρες μετά το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα με το Boeing 787.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και υπάρχουν φόβοι ότι αρκετοί άλλοι παρασύρθηκαν από τα νερά μετά την κατάρρευση σιδερένιας γέφυρας πάνω από ποτάμι σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Το συμβάν σημειώθηκε στη δυτική πολιτεία Μαχαράστρα της Ινδίας και υπολογίζεται ότι την ώρα εκείνη πάνω στη γέγυρα ήταν περίπου 30 τουρίστες.

#Pune, Maharashtra: A bridge over the Indrayani River collapsed in Kundamala, Maval taluka of Pune, causing 25–30 tourists to fall into the river. Heavy rains had raised water levels.



— All India Radio News (@airnewsalerts) June 15, 2025

Bridge built on Indrayani river in Kundmala, #Pune, collapses. 25 to 30 tourists reported to have been swept away, all were on the bridge.



— NDTV Profit (@NDTVProfitIndia) June 15, 2025