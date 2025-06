Με μπαράζ πυραύλων απάντησε την Παρασκευή το Ιράν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ την προηγούμενη νύχτα κατά το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από το Iron Dome και άλλα συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ, κάποιοι όμως έπεσαν στο έδαφος.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης ανέφεραν ότι επτά άτομα τραυματίστηκαν στο κεντρικό Ισραήλ μετά τα ιρανικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους.

🚨 IDF SPOKESPERSON: A fresh barrage—dozens of missiles—has just been launched at Israel. Iron Dome and other air-defense batteries are intercepting in real time; any booms you hear are interceptions or impacts. Stay close to shelters and follow every Home Front Command alert… pic.twitter.com/KpqnAGP8HV — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) June 13, 2025

Footage from on the ground in Tel-Aviv, showing the impact earlier of a ballistic missile launched by Iran. pic.twitter.com/ka60gRkXR1 — OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2025