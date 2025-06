Μια στιγμή που αποτύπωσε τον αγώνα και την ευαλωτότητα του δημιουργού έγινε viral τις τελευταίες ώρες, όταν η συγγραφέας Caytlyn Brooke αποκάλυψε πως κανένας δεν παρευρέθηκε στην παρουσίαση του νέου της βιβλίου. Το περιστατικό, αν και αρχικά φάνταζε ως μια οδυνηρή προσωπική εμπειρία, εξελίχθηκε γρήγορα σε μια πράξη συλλογικής ενσυναίσθησης και στήριξης από το κοινό των social media.

Η ίδια, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Χ, περιέγραψε τη δύσκολη αυτή εμπειρία, συνοδεύοντάς την με μια φωτογραφία που την δείχνει καθισμένη μόνη της σε ένα άδειο βιβλιοπωλείο, το οποίο είχε προετοιμαστεί ειδικά για την εκδήλωση.

«Δεν ήρθε κανείς στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου μου. Ξέρω ότι αυτό συμβαίνει καμιά φορά και προσπαθώ πραγματικά πολύ να το διαχειριστώ, αλλά νιώθω απαίσια που το βιβλιοπωλείο έμεινε ανοιχτό για να με φιλοξενήσει χωρίς λόγο», έγραψε η συγγραφέας.

No one showed up for my book reading event. I know this happens and I'm trying really hard to keep it together but I feel terrible that the shop stayed open to host me for nothing. pic.twitter.com/Mj4LT6CQKm