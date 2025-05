Η Μελάνια Τραμπ βγήκε δημόσια για να διαψεύσει με κατηγορηματικό τρόπο μια θεωρία συνωμοσίας που είχε αρχίσει να φουντώνει στο διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες: ότι ο γιος της, Μπάρον Τραμπ, έκανε αίτηση στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και απορρίφθηκε.

«Ο Μπάρον δεν υπέβαλε αίτηση στο Χάρβαρντ και οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι το έκανε, είτε ο ίδιος είτε κάποιος εκ μέρους του, είναι απολύτως ψευδής», ανέφερε ο διευθυντής επικοινωνίας της πρώτης κυρίας, Νίκολας Κλέμενς.

Melania Trump quashes conspiracy theory about Barron Trump and why the president is targeting Harvard https://t.co/5dBrXYD2lZ pic.twitter.com/FEjgMOjJKh