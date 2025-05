Επεισοδιακή τροπή πήρε η ομιλία του Άραβοϊσραηλινού βουλευτή Αϊμάν Οντέχ στην Κνεσέτ (σ.σ. στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ), όταν αναφέρθηκε με ένταση κατά της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Οντέχ, επικεφαλής της Ενωμένης Αραβικής Λίστας, καταδίκασε δημόσια την επίθεση του ισραηλινού στρατού, κάνοντας λόγο για «εγκλήματα πολέμου» και «σφαγή αμάχων». Η ομιλία του προκάλεσε αναστάτωση στην αίθουσα, με αρκετά μέλη της Βουλής να τον διακόπτουν έντονα.

Ο Οντέχ συνέχισε την τοποθέτησή του για αρκετά λεπτά και αμέσως άνδρες της ασφάλειας της Κνεσέτ παρενέβησαν και να τον απομάκρυναν με τη βία από το βήμα.

They dragged me off the Parliament podium, not for breaking a rule, but for speaking the truth.



Seventy-seven years after the Nakba, the world is witnessing a second Nakba unfold in Gaza.



You can try to silence me, but you cannot silence the Palestinian people, and you cannot… pic.twitter.com/A3yYeFguav