Τη συγκλονιστική στιγμή που ένα φορτηγό 33 τόνων βγαίνει εκτός δρόμου και πέφτει με ιλιγγιώδη ταχύτητα πάνω σε ένα σπίτι στο Νιου Τζέρσεϊ καταστρέφοντάς το ολοσχερώς κατέγραψε κάμερα στο εσωτερικό του οχήματος.

Σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Γούντμπερι, ο οδηγός πιστεύεται ότι υπέστη κάποιο ιατρικό επεισόδιο λίγες στιγμές πριν από τη σφοδρή σύγκρουση το απόγευμα της Τρίτης.

Βίντεο από την κάμερα που βρισκόταν πάνω στο ταμπλό του οχήματος που εξασφάλισε το δίκτυο 6 ABC δείχνει το φορτηγό να κινείται σε έναν δρόμο δύο λωρίδων, όταν ξαφνικά περνά τη διαχωριστική νησίδα και πέφτει πάνω σε έναν τηλεφωνικό στύλο στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Το φορτηγό, που σύμφωνα με τη New York Post, ήταν φορτωμένο με άμμο για σκυρόδεμα, συνεχίζει να κινείται με μεγάλη ταχύτητα περνώντας πάνω από αρκετές αυλές σπιτιών, πριν διασχίσει έναν ακόμα δρόμο, ανεβεί σε πεζοδρόμιο και πέσει πάνω στο σπίτι με ταχύτητα 80 χιλιομέτρων.

Wild dash cam video of dump truck crashing into home in Woodbury Heights, NJ.

Owner of company says driver had a grand mal seizure before crashing into the home. Driver trapped for two hours. Both driver and homeowner escaped major injury. Home destroyed. @FOX29philly pic.twitter.com/c0QACVPXhe