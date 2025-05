Ένα σοκαριστικό ατύχημα που θυμίζει σκηνή από την ταινία «τελικός προορισμός», σημειώθηκε στην Πολωνία, το οποίο, όμως σε αντίθεση με τη γνωστή ταινία ευτυχώς, δεν είχε μοιραία κατάληξη. Το περιστατικό συνέβη όταν ένας άνδρας στηρίχτηκε σε μια κολώνα η οποία στη συνέχεια έπεσε πάνω σε μια γυναίκα.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο από την πόλη Nowy Targ, ο άνδρας ακούμπησε το χέρι του στην κολώνα για να ξαποστάσει χωρίς να υποψιάζεται ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος.

Ωστόσο, μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η κολώνα φαίνεται να αποκολλάται και να πέφτει, πάνω σε μια ανυποψίαστη γυναίκα που περνούσε από τον δρόμο εκείνη τη στιγμή. Η Daily Mail αναφέρει πως η γυναίκα ευτυχώς τραυματίστηκε μόνο ελαφρά από την πτώση της κολώνας.

😱In the Polish town of Nowy Targ, a man leaned against a streetlamp — which collapsed and nearly crushed a woman passing by



