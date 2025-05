«Από τη σημερινή μας συνάντηση είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε δεσμευμένοι και συνεχίζουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας», τόνισε σήμερα ο Μαρκ Ρούτε, γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

«Συμμετείχα σήμερα το πρωί σε τηλεδιάσκεψη με περισσότερους από 20 ηγέτες της “Συμμαχίας των Προθύμων” για την προώθηση των προσπαθειών με σκοπό μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία», έγραψε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Αυτό ξεκινά με μια άνευ όρων εκεχειρία 30 ημερών και πρέπει να στηρίζεται σε συνεχή, απτή υποστήριξη», τόνισε ο ίδιος.

