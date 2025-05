«Σ’ ευχαριστώ, Τσικλάγιο», ήταν τα λόγια που είπε στα ισπανικά ο Πάπας Λέων ΙΔ’ από το μπαλκόνι της πλατείας του Αγίου Πέτρου στο πρώτο μήνυμα που απηύθυνε στους πιστούς, μετά την εκλογή του.

Αν και γεννήθηκε στο Σικάγο πριν από 69 χρόνια, πραγματοποίησε μεγάλο μέρος του ιεραποστολικού του έργου σε αυτή την περιοχή και με αυτόν τον τρόπο θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στην πόλη που διαμόρφωσε την ποιμαντική του κλίση επί 40 χρόνια

Ήταν το 1985 όταν έφτασε για πρώτη φορά στο Τσικλάγιο, αφού χειροτονήθηκε ιερέας τρία χρόνια νωρίτερα. Αυτός ήταν ο πρώτος του προορισμός ως ιεραπόστολος και εκεί επιτέλεσε το έργο του ως εφημέριος. Ακριβώς εκείνη την εποχή άρχισε η πιο δύσκολη περίοδος για τη χώρα, οπότε το έργο του στην περιοχή ήταν εξαιρετικά σημαντικό, βοηθώντας όλους όσους το είχαν ανάγκη ως δάσκαλος και εφημέριος.

Κατά τη διάρκεια των χρόνων του ως ιεραπόστολος, ο κατά κόσμον Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ, όπως αναφέρει η Hola, ταξίδεψε σε κάθε γωνιά του βόρειου Περού. Ακόμα και έφιππος, επισκέφθηκε τα πιο απομακρυσμένα μέρη και τις πιο δυσπρόσιτες αγροτικές κοινότητες και τα πιο ξεχασμένα χωριά.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ταξίδεψε σε διάφορα χωριά για να τελέσει τη λειτουργία και να ακούσει τους πιστούς. Πολλοί τον γνώριζαν ως Πατέρα Ρόμπερτ, ο οποίος, χάρη στην άπταιστη γνώση των ισπανικών του, άκουγε με προσοχή τις ιστορίες όσων είχαν ανάγκη από παρηγοριά.

Pope Leo, visiting parishes as Bishop in Peru. What a remarkable new Pope. pic.twitter.com/OBpkvtZ5FO