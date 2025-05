Βίντεο από το εσωτερικό της Καπέλα Σιξτίνα, δείχνει τις στιγμές που ακολούθησαν μετά την εκλογή του νέου Πάπα.

Σε βίντεο που δίνει στη δημοσιότητα το Vatican News φαίνεται ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ να στέκεται σε χώρο της Καπέλα Σιξτίνα και να προσεύχεται ενώ στη συνέχεια δέχεται τα συγχαρητήρια των καρδιναλίων.

Pope Leo XIV embraces each of the Cardinal electors just after he accepts his election to become the 267th Pope. pic.twitter.com/0cP28r7mam