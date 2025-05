Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σήμερα ότι ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση με το φωτομοντάζ που τον έδειχνε ντυμένο σαν πάπα, σχολιάζοντας ότι η φωτογραφία αυτή αναρτήθηκε εν είδει αστείου.

«Την είδα χθες το βράδυ» είπε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Η σύζυγός του, η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, την βρήκε «χαριτωμένη».

Ορισμένα μέλη της Ρωμαιοκαθολικής κοινότητας επέκριναν την εικόνα του Τραμπ ως πάπα.

Donald Trump just posted a photo of himself as the Pope.



It's full-on lunacy at this point. pic.twitter.com/7be1cIgUwK