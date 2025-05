Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ εκδηλώθηκε στα ανοιχτά νότια της Αργεντινής, και έγινε αισθητός σε γύρω περιοχές, μεταξύ αυτών και στη Χιλή.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περί τα 200 χιλιόμετρα νότια της περιοχής Ουσουάια, στα ανοιχτά του Ωκεανού, και σημειώθηκε περί τις 16.00 ώρα Ελλάδος.

[⚠️] A magnitude 7.4 earthquake took place in the Drake Passage at 12:58 UTC (30 minutes ago). The depth was 10km and was reported by EMSC. #earthquake #earthquakes #Ushuaia #Argentina pic.twitter.com/dZYftcLGbV