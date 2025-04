Είναι ευρέως γνωστό πως Ισραήλ και ΗΠΑ έχουν πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους. Στο πρόσφατο ταξίδι πάντως του Μπένιαμιν Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον η σύμβουλος θρησκευτικών θεμάτων του Ντόναλντ Τραμπ Πόλα Γουάιτ πήγε τις σχέσεις αυτές σε άλλο επίπεδο.

Σε συζήτηση που είχε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό στις 11 Απριλίου είπε ότι όλοι οι χριστιανοί οφείλουν να επισκέπτονται το Ισραήλ ώστε να γίνουν δεκτοί στον παράδεισο.

Σε άλλο σημείο της συζήτησής της με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, η Πόλα Γουάιτ ενστερνίστηκε τις δηλώσεις του πρωθυπουργού του Ισραήλ, στις οποίες ανέφερε πως οι διώξεις των Χριστιανών Παλαιστινίων είναι μέρος του γενικότερου ψεύτικου αφηγήματος το οποίο «χρηματοδοτείται από χώρες όπως το Κατάρ και το Ιράν.

«Υπάρχει ένα αφήγημα που προωθείται – ότι το Ισραήλ είναι αντιχριστιανικό. Αυτό απλώς δεν ισχύει» είπε συγκεκριμένα η Πόλα Γουάιτ με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να απορρίπτει τις καταγγελίες περί δίωξης ως «fake news».

Trump’s Protestant faith advisor Paula White says Christians should be “mandated to go to Israel before you get to heaven.”



