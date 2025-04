Μια καθηγήτρια σε ελίτ καθολικό σχολείο αρρένων στο Οχάιο παραδέχτηκε ότι είχε σεξουαλική επαφή με έναν 17χρονο μαθητή και ότι του έστελνε γυμνές φωτογραφίες. Στη συνέχεια, όταν ο σύζυγός της υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, εκείνη τον κατηγόρησε για παραμέληση.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, η 43χρονη Έμιλι Νάτλεϊ δήλωσε ένοχη τη Δευτέρα για τις δύο κατηγορίες που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση, καθώς διατηρούσε σεξουαλική σχέση με τον ανήλικο μαθητή του «St. Xavier High School», ενός φημισμένου ιησουιτικού σχολείου αρρένων στο Σινσινάτι, κατά το φθινόπωρο του 2023, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εισαγγελίας της κομητείας Χάμιλτον.

Η Έμιλι Νάτλεϊ απολύθηκε τον Οκτώβριο του 2024, έπειτα από εσωτερική έρευνα του σχολείου, η οποία ξεκίνησε όταν ο μαθητής προχώρησε σε καταγγελία και οδήγησε στη σύλληψή της και στην απαγγελία κατηγοριών.

