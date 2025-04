Η καθηγήτρια Κριστίνα Φορμέλα από το Ιλινόις κρατούσε τον σύζυγό της στο σκοτάδι για τη διεστραμμένη σχέση της με 15χρονο μαθητή, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, η καθηγήτρια από το Ιλινόις που κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά έναν 15χρονο μαθητή ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως το αγόρι ήταν ένας «stalker» και ότι ο νέος της σύζυγος γνώριζε την εμμονή του. Ωστόσο, ο σύζυγός της δήλωσε ότι δεν ήξερε τίποτα, όπως προκύπτει από τα έγγραφα του δικαστηρίου.

Illinois teacher Christina Formella left new husband totally in the dark about twisted relationship with student: docs https://t.co/KTrVo0uNeX pic.twitter.com/RYbB1L3XGn