Μια παντρεμένη καθηγήτρια ειδικής αγωγής από το Ιλινόις που κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση ενός ανήλικου μαθητή της, κατέρρευσε σε λυγμούς όταν έμαθε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, όπως αποκαλύπτει συγκλονιστικό βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού τη στιγμή της σύλληψής της.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, η Κριστίνα Φορμέλα, 30 ετών, προσπαθούσε να αναπνεύσει και έκλαιγε γοερά, ενώ οι αστυνομικοί τη μετέφεραν στο πίσω κάθισμα περιπολικού του τμήματος του Downers Grove, στις 16 Μαρτίου, σύμφωνα με το οπτικό υλικό που δημοσιεύθηκε στο κανάλι «Ape Huncho» στο YouTube.

