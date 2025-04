Μέσα σε έναν χρόνο, ο αριθμός των Ρώσων δισεκατομμυριούχων στη διεθνή λίστα του Forbes αυξήθηκε κατά 21 άτομα, εκ των οποίων οι 15 είναι νέα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τη ρωσική έκδοση του περιοδικου, άλλοι 10 επέστρεψαν στη λίστα, ενώ τέσσερις επιχειρηματίες βρέθηκαν εκτός. Ο ηγέτης παρέμεινε ίδιος: ο μέτοχος της Lukoil, Βαγκίτ Αλεκπέροφ, διατηρεί για δεύτερη συνεχή χρονιά την πρώτη θέση μεταξύ των Ρώσων.

Πέρσι, το 2024, το Forbes είχε καταγράψει ρεκόρ στον αριθμό Ρώσων επιχειρηματιών στη λίστα των δισεκατομμυριούχων: από 110 είχαν φτάσει τους 125. Όμως αυτό το ρεκόρ κράτησε μόλις ένα έτος. Το 2025, ο αριθμός των Ρώσων δισεκατομμυριούχων ανήλθε σε νέο ιστορικό υψηλό – 146 άτομα.

Η αύξηση του αριθμού σχετίζεται κυρίως με τα νέα ονόματα στη λίστα: φέτος, 15 νέοι Ρώσοι μπήκαν στη διεθνή κατάταξη. Μεταξύ αυτών, υπάρχουν επιχειρηματίες που δημιούργησαν την περιουσία τους από το μηδέν, άλλοι που πλούτισαν κατά την περίοδο των ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και κληρονόμοι. Εξίσου ποικιλόμορφη είναι και η επιχειρηματική τους δραστηριότητα: άνθρακας, μεταφορές, κατασκευές, χρηματοοικονομικά, τεχνολογία, φαρμακοβιομηχανία, λιανεμπόριο, καταναλωτικά αγαθά και ενέργεια.

Russia mints 15 new billionaires – Forbes. The number of individuals on the list continues to grow despite Western sanctions. pic.twitter.com/fKvGw9k5fD

Πλουσιότερος από τους νεοεισερχόμενους αναδείχθηκε ο ιδιοκτήτης της φαρμακευτικής εταιρείας «Pharmasyntez» και πολιτογραφημένος Ρώσος, Βίκραμ Πούνια, με περιουσία 2,1 δισ. δολάρια.

Ένα ακόμη ρεκόρ: η συνολική περιουσία των Ρώσων δισεκατομμυριούχων αυξήθηκε στα 625,5 δισ. δολάρια. Το προηγούμενο υψηλότερο ποσό είχε καταγραφεί το 2021, πριν από την έναρξη της «ειδικής επιχείρησης» στην Ουκρανία, και ανερχόταν σε 606,2 δισ. δολάρια – και αυτό το ρεκόρ πλέον ξεπεράστηκε.

Ο Βαγκίτ Αλεκπέροφ διατηρεί την πρωτιά στη Ρωσία, με εκτιμώμενη περιουσία 28,7 δισ. δολάρια, περνώντας οριακά τον Αλεξέι Μορντάσοφ (συνιδιοκτήτης της Severstal) με 28,6 δισ. και τον Λεονίντ Μιχέλσον (μέτοχος σε Novatek και Sibur) με 28,4 δισ..

Μαζί με τον Αλεκπέροφ, μόνο πέντε δισεκατομμυριούχοι έχουν βρεθεί στην κορυφή της ρωσικής λίστας περισσότερες από μία φορές:

Βλαντιμίρ Λίσιν (τέσσερις φορές),

Ρομάν Αμπράμοβιτς,

Αλισέρ Ουσμάνοφ,

Λεονίντ Μιχέλσον (από τρεις φορές),

και Βλαντιμίρ Ποτάνιν (δύο φορές).

Στην 50ή θέση της λίστας βρίσκεται ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης με περιουσία που εκτιμάται στα 1, δισ. δολάρια.

