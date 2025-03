Οι αμερικανικές αρχές στρέφονται στην Ευρώπη για προμήθεια συγκεκριμένων ειδών διατροφής λόγω έλλειψης, μεταξύ των οποίων είναι και τα αυγά. Το πρόβλημα οφείλεται στη γρίπη των πτηνών, η οποία πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο Σύνδεσμος Πουλερικών της Φινλανδίας ανέφερε ότι έχει δεχθεί κρούση σχετικά με την πιθανότητα εξαγωγής αυγών στις ΗΠΑ. Η εκτελεστική διευθύντρια του οργανισμού, Βέρα Λεχτιλά, δήλωσε το Σάββατο στον φινλανδικό ιστότοπο Yle ότι η εξαγωγή αυγών δεν φαίνεται να είναι εφικτή αυτή τη στιγμή, καθώς δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις με τις αμερικανικές αρχές για την πρόσβαση στην αγορά. Πρόκειται για μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει πολύ, καθώς περιλαμβάνει εκτεταμένους ελέγχους και μελέτες.

«Η έναρξη εξαγωγών δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς δεν υπάρχουν συμφωνημένοι κανόνες», δήλωσε η Λεχτιλά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Helsingin Sanomat, έχει συνταχθεί απάντηση σε συνεργασία με τη Φινλανδική Αρχή Τροφίμων και έχει αποσταλεί στις αμερικανικές αρχές, καθώς η Φινλανδία δεν διαθέτει εθνική έγκριση για την εξαγωγή προϊόντων αυγών στις ΗΠΑ.

Ακόμα κι αν η Φινλανδία καταφέρει να ξεκινήσει εξαγωγές, τόνισε ότι αυτό δεν θα κάλυπτε στο τις αμερικανικές ανάγκες. «Εκεί έχουν αναγκαστεί να θανατώσουν εκατομμύρια πτηνά λόγω της γρίπης των πτηνών. Στη Φινλανδία έχουμε συνολικά τέσσερα εκατομμύρια ωοτόκες όρνιθες. Η ποσότητα που θα μπορούσαμε να εξάγουμε δεν θα έλυνε το πρόβλημά τους», ανέφερε.

Το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι μόνο τους δύο πρώτους μήνες του έτους, περισσότερα από 35 εκατομμύρια πτηνά θανατώθηκαν λόγω επιδημιών γρίπης των πτηνών σε εμπορικά κοπάδια.

