Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε πετρελαιοφόρο στη Βόρεια Θάλασσα, μετά από σύγκρουση με φορτηγό πλοίο, ανοιχτά της ακτής του Ανατολικού Γιορκσάιρ.

Σύμφωνα με το BBC, πυροσβέστες και σωστικά σκάφη έχουν σπεύσει στην περιοχή μετά την ειδοποίηση που δόθηκε σήμερα το πρωί, κοντά στο Χαλ.

«Το Λιμενικό Σώμα συντονίζει αυτή τη στιγμή την έκτακτη ανταπόκριση, μετά από αναφορές για σύγκρουση μεταξύ ενός πετρελαιοφόρου και ενός φορτηγού πλοίου ανοιχτά της ακτής του Ανατολικού Γιορκσάιρ», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ναυτιλίας και Ακτοφυλακής: «Δυνάμεις της βρετανικής ακτοφυλακής ανταποκρίνονται σε αναφορές για μια σύγκρουση που σημειώθηκε μεταξύ ενός δεξαμενόπλοιου και ενός φορτηγού πλοίου στα ανοικτά των ακτών του Γιορκσάιρ, στη Βόρεια Θάλασσα».

Ο συναγερμός για το συμβάν σήμανε στις 10:48, τοπική ώρα (12:48 ώρα Ελλάδας).

Video from the North Sea collision pic.twitter.com/4Su4nfzc0M

«Ένα ελικόπτερο διάσωσης της ακτοφυλακής απογειώθηκε από το Χάμπερσαϊντ για να μεταβεί στο σημείο, μαζί με ναυαγοσωστικές λέμβους από το Σκέγκνες, το Μπρίντλινγκτον, το Μάπλθορπ και το Κλίθορπς, ενώ έχουν αναπτυχθεί επίσης ένα αεροσκάφος σταθερών πτερύγων της Βασιλικής Ακτοφυλακής και κοντινά σκάφη με δυνατότητα πυρόσβεσης. Το συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

NOW – Cargo ship and oil tanker collide in the North Sea. pic.twitter.com/bWu0QPaj98