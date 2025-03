Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι πραγματοποίησαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε «στρατιωτικές εγκαταστάσεις» της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, περιοχή όπου εξακολουθεί να ισχύει μια εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός από τις 27 Νοεμβρίου.

Στοχοποιήθηκαν «όπλα και εκτοξευτήρες ρουκετών» που «απειλούσαν το κράτος του Ισραήλ» και βρίσκονταν εκεί σε «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που σύναψαν έμμεσα η ισραηλινή κυβέρνηση και το λιβανικό σιιτικό κίνημα, ανέφεραν σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν.

🚨BREAKING: The Israeli Air Force has bombed between 20 to 30 Hezbollah positions in Lebanon with dozens of fighter jets in less than 20 minutes.



Hezbollah is getting hammered. The so-called biggest, most vicious terrorist organization has been brought to its knees by Israel. pic.twitter.com/ZIYJMSjGgD