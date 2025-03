Ένα νέο βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, δείχνει την τρομακτική στιγμή που ένας τρελαμένος επιβάτης προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα ενός αεροπλάνου κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Στο σοκαριστικό βίντεο ο άνδρας φαίνεται να συγκρατείται από άλλους επιβάτες και μέλη του πληρώματος, αφότου προσπάθησε να τραβήξει τον μοχλό και να ανοίξει την έξοδο κινδύνου, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε υψόμετρο 10 χιλιάδων μέτρων.

Shocking moment a passenger 'tries to open emergency exit' during transatlantic flight. pic.twitter.com/DBhi9wdZIf