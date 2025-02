Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι «ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον νικητή των γερμανικών εκλογών, Φρίντριχ Μερτς, στο εγγύς μέλλον σε μια «κρίσιμη στιγμή» για την «κοινή μας ασφάλεια».

«Συγχαρητήρια στον Φρίντριχ Μερτς για τη σημερινή εκλογική του νίκη στη Γερμανία. Ανυπομονώ να εργαστώ μαζί σας σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για την κοινή μας άμυνα. Είναι σημαντικό η Ευρώπη να αυξήσει τις δαπάνες της για την άμυνα και η ηγεσία σας θα είναι κρίσιμη σε αυτό το ζήτημα», δήλωσε σε ανάρτησή του στο « X» ο Μαρκ Ρούτε.

Congrats to @_FriedrichMerz on today’s election victory in 🇩🇪

Looking forward to working with you in this crucial moment for our shared security. It’s vital that Europe step up on defence spending and your leadership will be key.