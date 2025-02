Οι φίλοι του MMA εξέφρασαν έντονη κριτική προς τους διοργανωτές για έναν αμφιλεγόμενο αγώνα, όπου δύο άνδρες πυγμάχοι επιτέθηκαν σκληρά σε μοντέλα από το Instagram και το OnlyFans. Ο ασυνήθιστος αυτός αγώνας πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία το βράδυ της 19ης Φεβρουαρίου, υπό την αιγίδα της εταιρείας προώθησης Real Xtreme Fighting.

Η Μπονίτα, η Ντενίσα Κοστέα και η Μαρία Αντριάνα ήταν ντυμένες στα λευκά και έκαναν twerking για τις κάμερες πριν μπουν στο κλουβί.

