Στη συζήτηση περί του κινδύνου επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη και όσων συνεπάγεται αυτό για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, ιδίως μάλιστα αν η ΕΕ απαντήσει, παρενέβη σήμερα ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι, με άρθρο του στους Financial Times που φέρει τον τίτλο «Ξεχάστε τις ΗΠΑ – η Ευρώπη επέβαλε, επιτυχώς, δασμούς στον εαυτόν της»

Στο άρθρο αυτό ο Μάριο Ντράγκι υποστηρίζει πως ο λόγος για τον οποίο η επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ σε βάρος της Ευρώπης δημιουργεί τόσο ισχυρή αβεβαιότητα για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, είναι ότι η Ευρωζώνη βρίσκεται από πέρσι σε στασιμότητα και ότι η ευρωπαϊκή οικονομία εξαρτάται από την εξωτερική ζήτηση.

