Τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει η είδηση ότι ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σκοπεύει να υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο θα δίνει εντολή στα υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικής Ασφάλειας να προετοιμάσουν ένα υπάρχον κέντρο κράτησης μεταναστών στο περιβόητο Γκουαντάναμο της Κούβας για τη φιλοξενία δεκάδων χιλιάδων μεταναστών.

«Έχουμε 30.000 κρεβάτια στο Γκουαντάναμο για να κρατήσουμε τους χειρότερους εγκληματίες παράνομους αλλοδαπούς που απειλούν τον αμερικανικό λαό», είπε. «Μερικοί από αυτούς είναι τόσο κακοί που δεν εμπιστευόμαστε καν τις χώρες να τους κρατήσουν, επειδή δεν θέλουμε να επιστρέψουν, οπότε θα τους στείλουμε στο Γκουαντάναμο».

Today I'm also signing an executive order to instruct the Departments of Defense and Homeland Security to begin preparing the 30,000 person migrant facility at Guantanamo Bay. Most people don't even know about it." pic.twitter.com/su3eu24J1Z

O κόλπος του Γκουαντάναμο, στο νησί της Κούβας όπου βρίσκεται μια ναυτική βάση των ΗΠΑ, είναι γνωστός ως η τοποθεσία του διαβόητου στρατοπέδου κράτησης όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν αλλοδαπούς υπόπτους για τρομοκρατία για περισσότερο από δύο δεκαετίες. Το Foreign Policy γράφει ότι διάφορες ομάδες δικαιωμάτων ζητούν εδώ και χρόνια το κλείσιμο της εγκατάστασης λόγω της σύνδεσής της με την επ’ αόριστον κράτηση και τα βασανιστήρια. Το στρατόπεδο κρατουμένων έχει φιλοξενήσει από την ίδρυση του το 2002 σχεδόν 800 άνδρες, πολλοί από τους οποίους δεν κατηγορήθηκαν ποτέ για έγκλημα.

Το Britannica γράφει ότι στις 22 Ιανουαρίου 2009, ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα διέταξε το κλείσιμο των εγκαταστάσεων στο Γκουαντάναμο εντός ενός έτους και την επανεξέταση των τρόπων μεταφοράς κρατουμένων στις Ηνωμένες Πολιτείες για φυλάκιση ή δίκη. Απαίτησε επίσης από τους ανακριτές να χρησιμοποιούν μόνο τις τεχνικές που περιέχονται στο εγχειρίδιο του αμερικανικού στρατού για τις ανακρίσεις.

Το κλείσιμο του στρατοπέδου του Γκουαντάναμο καθυστέρησε στη συνέχεια λόγω της αντίθεσης των Ρεπουμπλικάνων και ορισμένων Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η στέγαση των κρατουμένων σε φυλακές στο έδαφος των ΗΠΑ θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Το 2013 περισσότεροι από τους μισούς από τους 166 κρατούμενους του στρατοπέδου, ορισμένοι από τους οποίους είχαν εγκριθεί για απελευθέρωση ή μεταφορά, ξεκίνησαν απεργία πείνας για να επιστήσουν την προσοχή στην κατάστασή τους.

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Μπάιντεν, ο πληθυσμός μειώθηκε από 40 σε 15, αλλά ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ απέτυχε να εκπληρώσει τη δηλωμένη δέσμευσή του να κλείσει τη φυλακή σύμφωνα με το Foreign Policy.

Εκτός από τη φυλακή, το Γκουαντάναμο φιλοξενεί επίσης μια ξεχωριστή, λιγότερο γνωστή εγκατάσταση την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπό τις κυβερνήσεις τόσο των Ρεπουμπλικανών όσο και των Δημοκρατικών συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης Μπάιντεν- χρησιμοποιούν από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 για την κράτηση μεταναστών που αναχαιτίζονται στην προσπάθεια τους να φθάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και σύμφωνα με τους New York Times είχε σχεδιαστεί ως επιχείρηση ανθρωπιστικής βοήθειας

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η νέα «ιδέα» του αμερικανού προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Άλλη μια τρομερή ιδέα, την ώρα που πλησιάζαμε στο κλείσιμο της παράνομης φυλακής που ήδη υπάρχει εκεί», έγραψε την Τετάρτη στο Χ η διευθύντρια του προγράμματος “Ασφάλεια με ανθρώπινα δικαιώματα” της Διεθνούς Αμνηστίας των ΗΠΑ, με αφορμή την είδηση.

Another terrible idea, just when we were getting closer to closing the unlawful prison that’s there already. Indefinite detention without due process at Guantanamo has been a powerful recruiting tool for US enemies; it has not made anyone safer. https://t.co/B6UvK2htSO