Προσωπικό καμπίνας αναγκάστηκε να δέσει και να φιμώσει επιβάτη που προκαλούσε χάος κατά τη διάρκεια πτήσης προς τα νησιά Φίτζι. Το περιστατικό, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York, κατέληξε στη σύλληψη της επιβάτιδας από τις τοπικές αρχές.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην πτήση FJ871 της «Fiji Airways» από το Σαν Φρανσίσκο προς το Νάντι, όταν μια γυναίκα, ηλικίας περίπου 60 ετών, φέρεται να άρχισε να φωνάζει, να εκτοξεύει αντικείμενα και να κάνει ρατσιστικά και άσεμνα σχόλια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η γυναίκα, η οποία σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ήταν μεθυσμένη, προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να επιχειρήσει να τη φιμώσει με μονωτική ταινία.

Flight attendants tape disruptive passenger’s mouth shut after ‘racist and vulgar’ tirade on flight to Fiji https://t.co/pEe5PUntV6 pic.twitter.com/RPbuWkk7cT