«Φωτιές» άναψε στα social media μία κίνηση του Έλον Μασκ, την ώρα της ομιλίας του στην αρένα Capital One, όπου πλήθος υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε για να γιορτάσει την ορκωμοσία του.

Ο μεγιστάνας μπήκε στο στάδιο χοροπηδώντας και είπε: «Υπάρχουν πολλές νίκες, αλλά αυτή πραγματικά μετράει».

Σε κάποιο σημείο της ομιλίας του έκανε μια χειρονομία, που έχει διχάσει τους χρήστες των social media, καθώς κάποιοι την ερμηνεύουν ως ναζιστικό χαιρετισμό. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla χτύπησε το στήθος του και σήκωσε το δεξί του χέρι στον αέρα.

Elon Musk acaba de soltar um Sieg Heil Sieg Heil sem nenhum pudor e foi ovacionado pelo publico presente.



Por muito pouco isso não aconteceu aqui no Brasil. E cirandeiro achando que vai interferir em Geopolítica do Oriente Medio.

Poser la question c'est y répondre! Oui! C'est déjà commencé avec Elon Musk et son salut Nazi aujourd'hui.

I really thought this was AI. This is not AI. Elon Musk just gave the fascist salute.

Πάντως, κάποιοι χρήστες τονίζουν ότι ο Έλον Μασκ είπε εκείνη τη στιγμή: «Η καρδιά μου σας ανήκει», κάτι, δηλαδή, που δείχνει και με την κίνησή του.

"My heart goes out to you"

Elon Musk

Elon Musk pic.twitter.com/3wFGgT6s96 — Dyor (@Powerfulmindx) January 20, 2025